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Россия запретит въезд жителям оккупированного Донбасса
Жители оккупированной части Донетчины и Луганщину бурно возмущаются сообщением о некоем "указе" президента России Владимира Путина, которым им запрещается посять территорию РФ.
Пользователи соцсетей уверяют, что с 1 июня 2018 года, в связи с проведением Чемпионата мира по футболу, въезд на территорию РФ для жителей оккупированного Донбасса будет запрещен. Якобы, таким образом российские власти пытаются ограничить въезд криминалитета и боевиков, которые наводнили Донбасс и могут вернуться назад в Россию, испортив "праздник футбола".
Жители созданных РФ квазиреспублик "ДНР" и "ЛНР" пишут, что если полный запрет на въезд подтвердится, то это будет равнозначно геноциду оккупированной части Донбасса, сообщает Диалог.UA.
Ранее появились сообщения, что на границе с Россией бегущих с Донбасса боевиков встретят "заградотряды".
Теги: Россия, Донбасс, запрет, граница, ЧМ-2018, соцсети
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- Битва за Донбасс: 2 июня обстрелы продолжаются13:52
- С воздуха замечены мины на Донетчине13:50
- Снайперская война на Донбассе набирает обороты13:27
- Появилась новая карта обстрелов из зоны ООС13:07
- Нужен "Минск-3": эксперты расширили круг виноватых в оккупации Донбасса и Крыма13:03
- Топливный кризис: жители оккупированного Донбасса негодуют12:42
- Соцсети: оккупанты драпают из Донецка12:36
- На Донбассе нашли взрывоопасный арсенал14:42
- СММ ОБСЕ отследила приграничные районы на Донбассе14:30
- Полная сводка с Донбасского фронта: обстрелы и потери за первый день лета14:10
- Битва за Донбасс: 2 июня обстрелы продолжаются13:52
- С воздуха замечены мины на Донетчине13:50
- Снайперская война на Донбассе набирает обороты13:27
- Появилась новая карта обстрелов из зоны ООС13:07
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