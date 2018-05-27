Смена Суркова и Порошенко: Кремль затеял новую игру в битве за Донбасс

27.05.2018 21:20

Доктор исторических наук и политический эксперт Елена Галкина прокомментировала последние действия Кремля в борьбе за Донбасс.



"Сейчас Кремль накрутит просто население Донбасса тем, что туда войдут миротворцы и будет, как в Сребренице, и это население само этих миротворцев выгонит. И не надо будет там даже никакого российского участия, с точки зрения организационной, потому что люди просто будут страшно бояться этого, - отмечает Галкина, комментируя то, что переговоры о миротворцах ООН на Донбассе поставлены Кремлем "на паузу". - Ничего не делается для того, чтобы решить эти проблемы, поэтому Курт Волкер (спецпредсавитель Госдепа США по вопросам Украины – прим. ред.) совершенно верно говорит, что пока это нерешаемо, пока не готово общество – ни с одной стороны, ни с другой стороны. Для этого, конечно, нужна политическая воля, и не только Соединенных Штатов Америки".



Галкина также отмечает, что личность Владислава Суркова (помощник президента РФ, негласный куратор "донбасских народных республик" - прим. ред.) важна для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе.



"С одной стороны, не знаю, как сейчас, но он имел прямой доступ к первому лицу. В таких политических системах, как Россия, это очень важно. Будет Григорий Явлинский – хороший человек, да, который против войны, против агрессии, против оккупации, но у этого человека нет прямого доступа, и он ничего там не сделает. Это во-первых, – отмечает политолог. - А во-вторых, он (Явлинский) не понимает, что там происходит – "на земле". А Сурков этих людей ставил. Он изучал их биографию, он знает их особенности поведения, он знает, как и на чем играть. Он специалист в этом вопросе, давайте говорить честно. Не будем давать ему моральные оценки, но он – специалист".



Эксперт добавила, что отставка Суркова, о возможности которой сейчас много говорят, и его замена повлекут изменения в переговорах между Москвой и Вашингтоном.



"Для того, чтобы какой-то эффект от переговоров был, с обеих сторон должны участвовать специалисты, а не просто хорошие люди, - отмечает Галкина. - Если будет замена Суркова на лицо, которое там ничего из себя не представляет, это будет значить, что для России совершенно неинтересны эти переговоры, в принципе, до какого-то этапа, когда они станут интересны".



Галкина также отметила, что власти РФ не планируют предпринимать никаких серьезных шагов по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе пока в Украине не пройдут выборы президента.



"Кремль очень надеется на выборы президента Украины. Я думаю, что Кремль надеется повлиять на них с помощью отработанных уже "прекрасных" технологий. И повлиять с двумя целями. Во-первых, постараться протащить своего кандидата… Я не буду ничего придумывать, я буду говорить о том, что я слышала на некоторых пропагандистских передачах, из открытых источников, как они свое население готовят, какие месседжи они транслируют, в том числе и на Украину, где очень много людей смотрят российское ТВ, но не признаются в этом, – отмечает Галкина, подчеркивая, что в Кремле рассматривают разных кандидатов в президенты Украины и ищут лояльного к политике Москвы. - Этот кандидат не станет президентом Украины, потому что сама возможность его победы мобилизует такие силы, и случится то, что в Кремле любят, случится хаос, произойдет дестабилизация, и в эту дестабилизацию им нужно будет влезть, и ловить в мутной воде рыбку… Еще одна стратегия [Кремля], которая мне кажется логичной, этим они занимаются постоянно, - дискредитация Украины как государства, украинской государственности, как таковой, что в принципе Украина ни на что не способна".