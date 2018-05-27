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Спасатели сообщили шокирующие подробности смертельного ДТП в Краматорске
Представители ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области рассказали, как доставали сегодня, 27 мая, тело мальчика из-под колес маршрутки.
В 10:57 в Службу спасения "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на улице Мусоргского в г. Краматорск Донецкой области. К месту были направлены спасателей 12-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области.
Выяснилось, что водитель маршрутного такси совершил наезд на мальчика 2011 года рождения, который двигался на велосипеде и в результате выполнения маневра при повороте попал под колесо автомобиля. В результате происшествия мальчик погиб. Пассажиры маршрутного такси не пострадали.
"Спасатели с помощью собственных сил сдвинулись автомобиль из тела мальчика. Обстоятельства ДТП устанавливаются соответствующими специалистами. От Главного управления привлекалось 3 человека личного состава и 1 единица техники", - отмечается в сообщении на сайте ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.
Теги: Донбасс, ребенок, Краматорск, спасатели, смерть, ДТП
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- С воздуха замечены мины на Донетчине13:50
- Снайперская война на Донбассе набирает обороты13:27
- Появилась новая карта обстрелов из зоны ООС13:07
- Нужен "Минск-3": эксперты расширили круг виноватых в оккупации Донбасса и Крыма13:03
- Топливный кризис: жители оккупированного Донбасса негодуют12:42
- Соцсети: оккупанты драпают из Донецка12:36
- На Донбассе нашли взрывоопасный арсенал14:42
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