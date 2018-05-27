Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Спасатели сообщили шокирующие подробности смертельного ДТП в Краматорске

27.05.2018 15:42
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Спасатели сообщили шокирующие подробности смертельного ДТП в Краматорске

Представители ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области рассказали, как доставали сегодня, 27 мая, тело мальчика из-под колес маршрутки.

В 10:57 в Службу спасения "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на улице Мусоргского в г. Краматорск Донецкой области. К месту были направлены спасателей 12-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области.

Выяснилось, что водитель маршрутного такси совершил наезд на мальчика 2011 года рождения, который двигался на велосипеде и в результате выполнения маневра при повороте попал под колесо автомобиля. В результате происшествия мальчик погиб. Пассажиры маршрутного такси не пострадали.

"Спасатели с помощью собственных сил сдвинулись автомобиль из тела мальчика. Обстоятельства ДТП устанавливаются соответствующими специалистами. От Главного управления привлекалось 3 человека личного состава и 1 единица техники", - отмечается в сообщении на сайте ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.



Теги: Донбасс, ребенок, Краматорск, спасатели, смерть, ДТП
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх