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Архив - Донецкая область

Боевики «ЛДНР» ждут применение ВСУ «военной авиации»

28.05.2018 08:30
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Боевики «ЛДНР» ждут применение ВСУ «военной авиации»

Среди боевиков «ЛДНР» распространяются слухи о скором наступлении ВСУ с захватом стратегических высот и боятся применения военной авиации.

Отмечается, что данные слухи распространяет российский пропагандистский telegram-канал «Оперативная линия». Пропагандисты отмечают, что украинские военные уже 3−5 июня планируют применить военную авиацию для освобождения одной или даже двух стратегических высот Донбасса.

Данный telegram-канал уверяет, что получил столь значимую информацию о секретной спецоперации ООС «от друга из Украины».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, ВСУ
 
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