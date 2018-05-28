Боевики «ЛДНР» ждут применение ВСУ «военной авиации»

28.05.2018 08:30

Среди боевиков «ЛДНР» распространяются слухи о скором наступлении ВСУ с захватом стратегических высот и боятся применения военной авиации.

Отмечается, что данные слухи распространяет российский пропагандистский telegram-канал «Оперативная линия». Пропагандисты отмечают, что украинские военные уже 3−5 июня планируют применить военную авиацию для освобождения одной или даже двух стратегических высот Донбасса.

Данный telegram-канал уверяет, что получил столь значимую информацию о секретной спецоперации ООС «от друга из Украины».

Источник: https://donpress.com