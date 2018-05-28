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Боевики «ЛДНР» ждут применение ВСУ «военной авиации»
28.05.2018 08:30
Среди боевиков «ЛДНР» распространяются слухи о скором наступлении ВСУ с захватом стратегических высот и боятся применения военной авиации.
Отмечается, что данные слухи распространяет российский пропагандистский telegram-канал «Оперативная линия». Пропагандисты отмечают, что украинские военные уже 3−5 июня планируют применить военную авиацию для освобождения одной или даже двух стратегических высот Донбасса.
Данный telegram-канал уверяет, что получил столь значимую информацию о секретной спецоперации ООС «от друга из Украины».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, ВСУ
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