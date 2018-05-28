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Экс- телохранитель «Моторолы» сообщил, как освободить Донбасс от боевиков

28.05.2018 13:10
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Экс- телохранитель «Моторолы» сообщил, как освободить Донбасс от боевиков

Бывший личный охранник ликвидированного боевика Арсения Павлова «Моторолы» Евгений Листопад сейчас принимает участие в боевых действиях под Горловкой на стороне Украины.

Листопад заявил, что боевики нужны Кремлю только в качестве пушечного мяса. Кроме того, он объяснил, почему украинские войска пытаются взять противника «в кольцо». Военный уточнил: «На этом участке я воюю два года. Надо брать пример с противника, делать котел, потому что если пойдем в лоб, будут большие потери».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, война, Горловка, телохранитель, боевик Моторола
 
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