Экс- телохранитель «Моторолы» сообщил, как освободить Донбасс от боевиков

28.05.2018 13:10

Бывший личный охранник ликвидированного боевика Арсения Павлова «Моторолы» Евгений Листопад сейчас принимает участие в боевых действиях под Горловкой на стороне Украины.

Листопад заявил, что боевики нужны Кремлю только в качестве пушечного мяса. Кроме того, он объяснил, почему украинские войска пытаются взять противника «в кольцо». Военный уточнил: «На этом участке я воюю два года. Надо брать пример с противника, делать котел, потому что если пойдем в лоб, будут большие потери».

Источник: https://donpress.com