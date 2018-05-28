Населению Донбасса планируют поднять тарифы на воду

28.05.2018 14:28

Предприятие «Вода Донбасса» намерена поднять тарифы на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения для жителей региона. Предложение было озвучено на открытых общественных слушаниях в Покровске, передает MRPL.CITY со ссылкой на avdeevka.city.

Так, согласно опубликованным расчетам на сайте предприятия, расчетная себестоимость услуг на 2019 год составляет 10,97 гривен за кубометр воды и 16,53 – стоков, а средневзвешенный тариф (с учетом НДС) – 14,22 и 21,16 гривен соответственно. Что касается отдельных групп потребителей, тарифы (с НДС), рассчитанные на основании себестоимости по методике НКРЭКУ, составили:

для потребителей, которые являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения (таких как «Покровскводоканал»): водоснабжение – 9,766 грн/м3, водоотведение – 13,101 грн/м3 (сейчас – 6,252 грн/м3 и 6,132 грн/м3 соответственно, действуют с 1 сентября 2017 года);

для потребителей, которые не являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения: водоснабжение – 25,938 грн./м3, водоотведение – 21,775 грн/м3 (сейчас – 13,164 грн/м3 и 11,22 грн/м3 соответственно, действуют с 1 сентября 2017 года). К таким потребителям относятся предприятия и население – абоненты водоканалов, входящих в структуру компании «Вода Донбасса».

По словам директора по экономике и финансам компании «Вода Донбасса» Ирины Илясовой, по законодательству предприятие обязано до 1 июня подать в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), расчеты относительно новых тарифов. Проверять их обоснованность и соответствие законодательству, а также утверждать эти расценки будет НКРЭКУ. При этом окончательные цифры необязательно совпадут с расчетными.

Читайте также: Мариупольцам летом планируют поднять тарифы на вывоз мусора

Как пояснила в ходе общественных слушаний начальник экономического отдела компании «Вода Донбасса» Елена Дымченко, на увеличение расчетной себестоимости услуг и, соответственно, тарифов повлияли рост минимальной заработной платы (в 2018 году – 3723 грн, по сравнению с 2017 годом увеличение на 16,3%); стоимости основных материалов, в первую очередь хлора – на 73,2%, сернокислого алюминия – на 18,5%, угля, используемого для отопления производственных помещений – на 59%. Кроме того, подорожали ГСМ (бензин А-92 – на 17,8%) и стройматериалы. На 11% возросла ставка экологического налога и на 16% – рентная плата за специальное использование воды, не считая увеличения самой базы налогообложения для ее начисления. Стоимость электроэнергии, которая в структуре себестоимости составляет более половины, за 2017 год увеличилась на 12% (1 класс) и 9,6% (2 класс). При расчетах также учитывался индекс инфляции, который устанавливает Кабмин. Также на себестоимость повлияли военные действия, из-за которых уменьшился объем продукции предприятия при неизменных затратах на ее производство.

В тариф на 2019 год впервые была включена компенсация затрат на электроэнергию, зарплату и по налогам и сборам за предыдущий отчетный период (раньше законодательство этого не требовало).

«Наши тарифы на сегодняшний момент не возмещают в полном объеме наши затраты, и мы работаем себе в убыток. Исходя из этого, наше предприятие не может в полном объеме оплачивать электроэнергию. На 1 апреля 2018 года долг за электроэнергию на контролируемой территории составляет 2 миллиарда гривен, по налогам и сборам – более 600 миллионов», - отметила Елена Дымченко.

Она добавила, что расчетная себестоимость на 2019 год по сравнению с действующими тарифами увеличилась на 68% (водоснабжение) и 83% (водоотведение).

В ближайшее время расчеты компании «Вода Донбасса» относительно новых тарифов будут переданы НКРЭКУ, которая в итоге и примет окончательное решение об их утверждении и размере.