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Порошенко сделал важное заявление о применении Javelin на Донбассе

28.05.2018 18:53
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Порошенко сделал важное заявление о применении Javelin на Донбассе

Javelin работает по принципу "выстрелил-забыл"

Президент Петр Порошенко заявляет, что Вооруженные силы Украины будут применять противотанковые ракетные комплексы Javelin только в случае провокаций или наступления боевиков.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Джавелин" - это, прежде всего, оборонительное оружие. Наши вооруженные силы будут использовать их исключительно в случае провокаций или развертывания наступления боевиков, подконтрольных Кремлю", - заявил Порошенко.

Также он отметил, что Javelin работает по принципу "выстрелил-забыл": оператор не должен сопровождать и корректировать полет ракеты, пока она приближается к цели, а оставляет позицию непосредственно после пуска.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Порошенко, Javelin
 
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