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Украинские бойцы затягивают петлю вокруг Донецка: захвачены позиции, пленные и трофеи
Украинские бойцы уже захватили прежние позиции, пленных и трофеи под Горловкой, боевики утверждают, что село Петровское в Донецкой области — полностью под контролем Украины
Сейчас бывший охранник «Моторолы» Евгений Листопад, который сейчас служит на стороне ВСУ, делится советами, как быстрее вернуть себе регион.
«В принципе, его боялись. Аэропорт брала не «Спарта», а россияне», — вспоминает прошлое с «Моторолой» бывший боевик Донбасса.
Журналистам он рассказывает, что разочаровался, покаялся и ушел исправлять ошибки прошлого. Украинские военные в свою очередь его простили и даже доверили оружие.
«Воюю на этом участке (речь о территории под Горловкой, — прим.ред) два года. Нужно брать пример с противники и делать котел. Если пойдем в лоб, то будут потери. Людей нужно беречь», — считает боец.
Отметим, Вооруженные Силы сейчас уверено продвигаются вокруг Горловки, обходя стороной большой город с обеих сторон. Недавно бойцы заняли прежнюю позицию сепаратистов между Горловкой и Дебальцево, а также блиндаж противника. Хотя это даже не блиндаж, говорят очевидцы, а целая подземная квартира, сделанная в промышленный способ экскаваторами и кранами.
Известно, что поставки «Джавелинов» Украине всерьез напугали врага, поэтому он начал собственное производство ракет. Не слишком сложную технологию используют для химзавода в оккупированной Горловке. Мощность — как у авиабомбы. Одновременно с этим с позиций под Горловкой бегут десятки нетрезвых боевиков, их место под видом донбасских коллаборантов занимают наемники из России.
Как сообщала Politeka, несколько дней назад разведгруппа 46-го батальона ВСУ «Донбасс – Украина» атаковала передовой блокпост сепаратистов перед поселком Гольмовский. Тогда удалось захватить в плен троих боевиков. Отход украинских бойцов прикрыли плотным артиллерийским огнем украинских батарей. В ответ сепаратисты обстреляли позиции ВСУ.
В штабе ООС утверждают, что именно Горловка очень выгодна в стратегическом плане для так называемого «затягивания петли» вокруг Донецка. Горловка окружена выгодными высотами, в том числе в поселке Южный, тот, кто владеет опорными позициями на этих высотах, по сути, владеет городом. С них легко простреливается весь город. Поэтому если высоты вокруг Горловки будут под ВСУ, саму Горловку сепаратисты сдадут без боя. Просто нет смысла там погибать – все как на ладони.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на ТСН
Теги: Донецк, Донбасс, война, Горловка, ВСУ
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