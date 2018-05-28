ВСУ захватили подземную крепость боевиков на Донбассе. ВИДЕО

28.05.2018 13:51

Тихо зашли, тихо ушли, получили результат

В сети появилось видео с кадрами захваченной бойцами ВСУ недавней позиции боевиков, сообщает ТСН.

На кадрах видно, что "крепость" боевиков представляет собой целую подземную квартиру, которая была сооружена в промышленным способом с помощью экскаваторов и кранов.

"Я надеюсь, в ближайшем будущем таких чужих позиций, которые занимают Вооруженные Силы, станет больше", - говорится в сюжете.

На данный момент украинские военные недоумевают, что делать с вражеской подземной "крепостью".

"Противник построил себе. Не было вариантов у него. Он ушел отсюда", - говорит боец "Федос", офицер 25 батальона.

Источник: https://from-ua.com



