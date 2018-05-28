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ВСУ захватили подземную крепость боевиков на Донбассе. ВИДЕО
28.05.2018 13:51
Тихо зашли, тихо ушли, получили результат
В сети появилось видео с кадрами захваченной бойцами ВСУ недавней позиции боевиков, сообщает ТСН.
На кадрах видно, что "крепость" боевиков представляет собой целую подземную квартиру, которая была сооружена в промышленным способом с помощью экскаваторов и кранов.
"Я надеюсь, в ближайшем будущем таких чужих позиций, которые занимают Вооруженные Силы, станет больше", - говорится в сюжете.
На данный момент украинские военные недоумевают, что делать с вражеской подземной "крепостью".
"Противник построил себе. Не было вариантов у него. Он ушел отсюда", - говорит боец "Федос", офицер 25 батальона.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, крепость, захват, боевики, ВСУ
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