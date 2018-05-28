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Заняли стратегически важную высоту: волонтер рассказал о продвижении ВСУ на Светлодарской дуге
Бойцы 54-й бригады вынуждены были продвинуться из-за постоянных обстрелов со стороны боевиков
На днях украинским военным удалось продвинуться на несколько сотен метров вперед и занять позиции боевиков т.наз. "Л/ДНР" на стратегически важной высоте на Светлодарской дуге.
Об этом волонтер из Днепра Юрий Мысягин сообщает на своей странице в Facebook.
По его словам, это сделали бойцы 25-го батальона 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которых постоянно обстреливал противник.
"По-другому никак, противник из-за постоянных обстрелов просто вынудил их это сделать", – пишет он.
"В результате, кроме улучшения своих тактических позиций, батальон взял под полный контроль оставленную сепарами свою передовую позицию. Которая фактически, оказалась укрепленным подземным бункером. При ее строительстве явно использовались экскаваторы, под землей установлен контейнер и позиция укреплена деревянным срубом и бетоном", – рассказал Юрий.
Напомним, ранее волонтер рассказал, как ВСУ на Донбассе продвинулись еще на два километра и обезопасили позиции.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, война, Светлодарск, ВСУ, Светлодарская дуга
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