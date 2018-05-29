Боевики ужесточили контроль над «бюджетниками» «ЛДНР»

29.05.2018 19:03

Главари боевиков установили контроль над работниками «бюджетных» организаций оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

По данным ГУР МОУ, за каждым учреждением закреплены сотрудники «министерства государственной безопасности», которые совершают внезапные проверки наличия работников, в том числе и по месту жительства, передает donpress.com.