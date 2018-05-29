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Архив - Донецкая область

Боевики захватили в плен на Донбассе бойца ВСУ. ВИДЕО

29.05.2018 11:42
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Боевики захватили в плен на Донбассе бойца ВСУ. ВИДЕО

Боевики так называемой ДНР показали видео с украинским военным, которого захватили в заложники.

Видео было опубликовано на сайте YouTube, передает apostrophe.ua.

По данным террористов, украинский военный был задержан в районе оккупированного Докучаевска на линии разграничения.

При этом боевики заверяют, что боец ВСУ находился в состоянии алкогольного опьянения. У военного при себе оказался автомат с боеприпасами и ручная граната.

Как было установлено террористами, захваченным в заложники военным оказался уроженец Черниговской области Владимир Воскобойник, несущий службу в 30 отдельной механизированной бригаде ВСУ.



Теги: Донбасс, Докучаевск, заложник, плен, захват, ДНР, боевики, ВСУ
 
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