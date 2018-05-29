Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Через Горловку и Макеевку в направлении Иловайска ночью двигаются «странные» поезда

29.05.2018 10:41
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Через Горловку и Макеевку в направлении Иловайска ночью двигаются «странные» поезда

Жители временно оккупированных Горловки и Макеевки рассказывают о поездах, движущихся в ночное время на больших скоростях в направлении Иловайска. Вот что узнали «Ведомости Донбасса».

В соцсетях жители временно оккупированных Горловки и Макеевки рассказывают отом, что были разбужены шумом странных железнодорожных составов, двигавшихся на очень большой скорости:

«#Горловка: «Сложно понять (направление). ИМХО, в сторону Ясиноватой/Макеевки или Ханженково/Иловайск»»,
«#Макеевка 3.33 разбудил состав несшийся на такой скорости, что ждала вот вот начнут слетать с рельсов вагоны, в этот раз обошлось. последнее время количество проходящих составов как-то очень сильно возросло»,
«#Макеевка 4.19 с диким свистом пролетел ЖД состав, похоже те кто их водит по ночам решили посоревноваться с гиперлупом Маска»,
«Где-то в 3:30 так же грохотал в Горловке. Длинный».



Теги: Донбасс, Горловка, Иловайск, Макеевка, железная дорога, оккупация, соцсети, поезда
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх