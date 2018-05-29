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Через Горловку и Макеевку в направлении Иловайска ночью двигаются «странные» поезда
Жители временно оккупированных Горловки и Макеевки рассказывают о поездах, движущихся в ночное время на больших скоростях в направлении Иловайска. Вот что узнали «Ведомости Донбасса».
В соцсетях жители временно оккупированных Горловки и Макеевки рассказывают отом, что были разбужены шумом странных железнодорожных составов, двигавшихся на очень большой скорости:
«#Горловка: «Сложно понять (направление). ИМХО, в сторону Ясиноватой/Макеевки или Ханженково/Иловайск»»,
«#Макеевка 3.33 разбудил состав несшийся на такой скорости, что ждала вот вот начнут слетать с рельсов вагоны, в этот раз обошлось. последнее время количество проходящих составов как-то очень сильно возросло»,
«#Макеевка 4.19 с диким свистом пролетел ЖД состав, похоже те кто их водит по ночам решили посоревноваться с гиперлупом Маска»,
«Где-то в 3:30 так же грохотал в Горловке. Длинный».
Теги: Донбасс, Горловка, Иловайск, Макеевка, железная дорога, оккупация, соцсети, поезда
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