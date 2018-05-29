Кремль опять отказался от оккупированного Донбасса: в России больше не рады выпускникам из "ДНР/ЛНР"

29.05.2018 07:44

Жители ОРДЛО констатируют, что возможностей поступить в российские вузы у выпускников школ и студентов из "ЛНР/ДНР" очень мало, несмотря на обещания РФ всячески поддерживать "младших братьев с Донбасса".

В пабликах Донецка пишут, что есть некий перечень российских высших учебных заведений, куда могут взять с "дипломами" "ДНР" и "ЛНР". Но стоит это очень дорого. А бюджетные места выпускникам с ОРДЛО получить в российских вузах уже практически невозможно, передает "Диалог.UA".

Плюс ко всему российские власти уже не хотят как раньше компенсировать расходы по обучению, питанию и проживанию в общежитиях студентов из временно неподконтрольных Украине городов Донбасса. Поэтому для многих луганчан и дончан российское образование становится недостижимой планкой "Хотели с дочкой в Ростове учиться. Нам сказали, что теперь все равны, и никаких поблажек Донбассу не будет. Мол если хотите учиться в России, платите по полной, за общежитие, за обучение и прочее. В год получается круглая сумма, это шок, у нас таких денег нет", - рассказала в соцсети жительница оккупированного Енакиево.

Если в 2014 году тех же выпускников из Луганска и Донецка в РФ брали не только на бесплатное обучение, бесплатное общежитие и питание, то теперь этих льгот уже нет. "Поэтому сейчас многие стремятся получать украинское образование и аттестаты на территории Украины. Дочка соседки дистанционно обучалась в 11 –м классе, а потом поехала за легитимным аттестатом. У ребенка нормальные документы и перспективы учиться в хорошем украинском вузе", - написал в соцсети житель Донецка.

Также дончане жалуются, что "власти" "ДНР" "затягивают удавку на шее" местного населения различными нововведениями. Так, террористы намерены с будущего учебного года в принудительном порядке обязать всех учащихся школ и лицеев за свой счет приобрести школьную форму "Со следующего года форма вводится повсеместно и обязательно, и многие родители всё лето будут тупо пахать на пошив этой одежды. Ателье рады - это ж заработок какой!", - рассказывают в соцсетях жители оккупированного Донбасса.