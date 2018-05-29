Появилась информация, что «Ташкент» под арестом

29.05.2018 09:22

Во время всех недавних «праздничных» мероприятий, проходивших в «ДНР» в мае, рядом с главарем «ДНР» не был замечен «главный помощник» — «министр доходов и сборов» Александр Тимофеев, больше известный, как «Ташкент».

По неподтвержденным данным «Ташкент» находится под домашним арестом. Вот что узнали «Ведомости Донбасса».

В соцсетях дончане и другие жители временно оккупированных территорий обсуждают тему «отсутствия» в последнее время «Ташкента».

Предполагается, что «Ташкент» находится под домашним арестом. Вот что пишут об этом в соцсетях:

«Ходят слухи, что Ташкент под домашним арестом»,

«Который раз???))».