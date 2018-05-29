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Появилась информация, что «Ташкент» под арестом
29.05.2018 09:22
Во время всех недавних «праздничных» мероприятий, проходивших в «ДНР» в мае, рядом с главарем «ДНР» не был замечен «главный помощник» — «министр доходов и сборов» Александр Тимофеев, больше известный, как «Ташкент».
По неподтвержденным данным «Ташкент» находится под домашним арестом. Вот что узнали «Ведомости Донбасса».
В соцсетях дончане и другие жители временно оккупированных территорий обсуждают тему «отсутствия» в последнее время «Ташкента».
Предполагается, что «Ташкент» находится под домашним арестом. Вот что пишут об этом в соцсетях:
«Ходят слухи, что Ташкент под домашним арестом»,
«Который раз???))».
Теги: Донецк, Донбасс, министр, домашний арест, оккупация, ДНР, соцсети
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- С воздуха замечены мины на Донетчине13:50
- Снайперская война на Донбассе набирает обороты13:27
- Появилась новая карта обстрелов из зоны ООС13:07
- Нужен "Минск-3": эксперты расширили круг виноватых в оккупации Донбасса и Крыма13:03
- Топливный кризис: жители оккупированного Донбасса негодуют12:42
- Соцсети: оккупанты драпают из Донецка12:36
- На Донбассе нашли взрывоопасный арсенал14:42
- СММ ОБСЕ отследила приграничные районы на Донбассе14:30
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- Битва за Донбасс: 2 июня обстрелы продолжаются13:52
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