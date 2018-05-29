- РФ готовится обвинить боевиков "Л/ДНР" в трагедии МН1715:45
- Славянск готов покупать не индийскую АКДС вакцину, но негде15:28
- КПВВ меняют режим работы15:08
- Новый "тур" лидера боевиков Захарченко: «Накорми народ к моему приезду, чтоб он много не возникал»14:43
- В «ДНР» начинается зачистка. Захарченко грозит отставка14:28
- «У нас можно торговать фальшивой водкой, давать взятки и организовывать теракты», — активист о беспределе в Торецке13:50
- Боевики ДНР продолжают чистку: задержаны очередные "чиновники-коррупционеры"13:38
- В Донецке острый дефицит горючего - бензин только избранным и по талонам12:58
- Боевики ДНР решили ужесточить "таможенный контроль"12:21
- Вся верхушка "ДНР" сбежала в Москву или сидит "на подвале" - громкие подробности11:59
Появились подробности скандального указа Путина по Донбассу: жителей "ДНР" предупредили о последствиях
Пользователи социальных сетей оккупированного Донбасса подтверждают информацию о вступлении в действие указа президента Путина о жестких ограничениях въезда в Россию жителей "Л/ДНР".
Люди пишут, что приграничный Ростов ограничивает въезд на время проведения чемпионата мира по футболу, передает dialog.ua.
Пользовательница Ира Расько пишет, что после поездки в Ростов российские власти предупредили об обязательном заполнении миграционных карт абсолютно для всех въезжающих, хотя для жителей "Л/ДНР" еще в апреле этого года они были не обязательны. При этом находиться больше одних суток в городе без регистрации будет запрещено.
Попытка въезда на территорию России из оккупированного Донбасса будет сопровождаться заполнением списка пассажиров и полной идентификацией, включая фамилию, дату и место рождения, а также серию документов.
Въезд на территорию России без заполнения данных будет строго запрещен. Соответствующий указ о введении ограничительных мер был подписан президентом России
Владимиром Путиным на период проведения чемпионата мира по футболу и вызвал недовольство жителей оккупированного Донбасса.
Теги: Россия, Донбасс, Путин, Чемпионат мира по футболу, указ, ограничение, въезд, ДНР, ЛНР, соцсети
- После указа Путина о документах "ЛДНР" в России ожидают новых санкций
- Путин не собирается "забирать" Донбасс: "Это серьёзный вопрос, который касается судеб всей России и людей, которые проживают в Донбассе" (ВИДЕО)
- Боевики «ЛДНР» препятствуют передвижению наблюдателей СММ ОБСЕ
- Путин не пойдет на уступки: в Украине сделали печальное заявление по возвращению Крыма и Донбасса. ВИДЕО
- Путин озвучил свой вариант урегулирования ситуации на Донбассе
- "Луганда" станет второй скрипкой, а донецкие вырвутся вперед: в Кремле заговорили об объединении "ЛНР/ДНР" – эксперт озвучил "план Путина"
- РФ готовится обвинить боевиков "Л/ДНР" в трагедии МН1715:45
- Славянск готов покупать не индийскую АКДС вакцину, но негде15:28
- КПВВ меняют режим работы15:08
- Новый "тур" лидера боевиков Захарченко: «Накорми народ к моему приезду, чтоб он много не возникал»14:43
- В «ДНР» начинается зачистка. Захарченко грозит отставка14:28
- «У нас можно торговать фальшивой водкой, давать взятки и организовывать теракты», — активист о беспределе в Торецке13:50
- Боевики ДНР продолжают чистку: задержаны очередные "чиновники-коррупционеры"13:38
- В Донецке острый дефицит горючего - бензин только избранным и по талонам12:58
- Боевики ДНР решили ужесточить "таможенный контроль"12:21
- Вся верхушка "ДНР" сбежала в Москву или сидит "на подвале" - громкие подробности11:59
- РФ готовится обвинить боевиков "Л/ДНР" в трагедии МН1715:45
- Славянск готов покупать не индийскую АКДС вакцину, но негде15:28
- КПВВ меняют режим работы15:08
- Новый "тур" лидера боевиков Захарченко: «Накорми народ к моему приезду, чтоб он много не возникал»14:43
- В «ДНР» начинается зачистка. Захарченко грозит отставка14:28
- Ударит не по-детски: Землю накроет пятидневная магнитная буря14:12
- «У нас можно торговать фальшивой водкой, давать взятки и организовывать теракты», — активист о беспределе в Торецке13:50
- Боевики ДНР продолжают чистку: задержаны очередные "чиновники-коррупционеры"13:38
- Газопровод в обход Украины: Путина ждут плохие новости13:15
- В Донецке острый дефицит горючего - бензин только избранным и по талонам12:58
- Ударит не по-детски: Землю накроет пятидневная магнитная буря14:12
- С ног на голову: этих знаков Зодиака ожидает лето перемен12:43
- А сын вернулся в Донецк: Как семья переселенцев пробивалась в Киеве11:26
- Магнітні бурі у червні 2018: чого очікувати?22:36
- Здоровый сон: какая поза правильная22:10
- Сплошной негатив: самые неприятные знаки Зодиака21:45
- Кому нельзя идти в бассейн20:44
- Пять вкусных альтернатив надоевшему клубничному варенью17:20
- Які хвороби лікує черешня?16:45
- Нумерология. Какого числа родился человек, такая у него и вся жизнь16:15
- Через Горловку и Макеевку в направлении Иловайска ночью двигаются «странные» поезда
- Появились подробности скандального указа Путина по Донбассу: жителей "ДНР" предупредили о последствиях
- Россия возвращает "ДНР" в состав Украины: Захарченко предупредили на российском ТВ
- Гиркин подтвердил разгром "ДНР" под Горловкой: "От батальона Мачете осталось 30% солдат..."
- Ситуация у Захарченко в Донецке ухудшается с каждым днем: жители города рассказали о реальной ситуации в "ДНР"
- Штурм Донецка ВСУ: в "ДНР" готовят бомбоубежища и назвали дату наступления - что известно
- Лавров сделал скандальное заявление о Донбассе
- Топ-5 женских имен, которые сводят мужчин с ума
- Сразу "хочется работать": в сети показали зарплаты врачей в оккупированном Луганске
- Куда исчез Ташкент и Ходаковский: соцсети активно пишут о пропаже сразу двух главарей "ДНР"