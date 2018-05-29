Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Появились подробности скандального указа Путина по Донбассу: жителей "ДНР" предупредили о последствиях

29.05.2018 16:38
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Появились подробности скандального указа Путина по Донбассу: жителей "ДНР" предупредили о последствиях

Пользователи социальных сетей оккупированного Донбасса подтверждают информацию о вступлении в действие указа президента Путина о жестких ограничениях въезда в Россию жителей "Л/ДНР".

Люди пишут, что приграничный Ростов ограничивает въезд на время проведения чемпионата мира по футболу, передает dialog.ua.

Пользовательница Ира Расько пишет, что после поездки в Ростов российские власти предупредили об обязательном заполнении миграционных карт абсолютно для всех въезжающих, хотя для жителей "Л/ДНР" еще в апреле этого года они были не обязательны. При этом находиться больше одних суток в городе без регистрации будет запрещено.

Попытка въезда на территорию России из оккупированного Донбасса будет сопровождаться заполнением списка пассажиров и полной идентификацией, включая фамилию, дату и место рождения, а также серию документов.

Въезд на территорию России без заполнения данных будет строго запрещен. Соответствующий указ о введении ограничительных мер был подписан президентом России

Владимиром Путиным на период проведения чемпионата мира по футболу и вызвал недовольство жителей оккупированного Донбасса.



Теги: Россия, Донбасс, Путин, Чемпионат мира по футболу, указ, ограничение, въезд, ДНР, ЛНР, соцсети
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх