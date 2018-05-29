Пользователей социальных сетей повеселило фото с оккупированного Донбасса

29.05.2018 08:16

На фото изображен автобус в оккупированной Макеевке, на одном из сидений которого размещена надпись, нанесенная маркером синего цвета.

Фото было опубликовано в социальной сети Twitter, передает donpress.com.

«Лучше и не скажешь! (Макеевка, Донецкая область. Маршрутка)», — говорится в сообщении.

«В Макеевке остались нормальные?)удивлен»

«Кто-то продуктивно так жизнью рисковал» Пишут пользователи в комментариях к фото.