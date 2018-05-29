Путин не будет принимать решений по Донбассу до 2019-го: почему Кремль надеется на уход Порошенко - СМИ

29.05.2018 13:01

Президент Российской Федерации Владимир Путин намерен бездействовать до проведения президентских выборов в Украине в 2019 году. Информационный ресурс Republiс опубликовал материал о встрече президента РФ Владимира Путина с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном, передает "Диалог.UA".

"Путин и Меркель говорят о безальтернативности минских соглашений и "нормандского формата", встречи в котором на высоком уровне нужно тщательнее готовить. Макрон для этого предлагает собрать на следующей неделе экспертов. Меркель высказывается за полномасштабную миротворческую операцию ООН на всей территории "ДНР/ЛНР"", - отмечается в материале.

Иными словами, автор публикации подчеркивает, что хозяин Кремля не намерен предпринимать каких-либо решительных действий до выборов в Украине. "Путин, не сильно маскируясь, дает понять, что с нынешним руководством Украины договоренности по Донбассу уже, видимо, маловероятны, надо ждать президентских выборов", - резюмирует издание.