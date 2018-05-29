- Славянск готов покупать не индийскую АКДС вакцину, но негде15:28
- КПВВ меняют режим работы15:08
- Новый "тур" лидера боевиков Захарченко: «Накорми народ к моему приезду, чтоб он много не возникал»14:43
- В «ДНР» начинается зачистка. Захарченко грозит отставка14:28
- «У нас можно торговать фальшивой водкой, давать взятки и организовывать теракты», — активист о беспределе в Торецке13:50
- Боевики ДНР продолжают чистку: задержаны очередные "чиновники-коррупционеры"13:38
- В Донецке острый дефицит горючего - бензин только избранным и по талонам12:58
- Боевики ДНР решили ужесточить "таможенный контроль"12:21
- Вся верхушка "ДНР" сбежала в Москву или сидит "на подвале" - громкие подробности11:59
- В "ДНР" участились случаи мошенничества, связанных с украинскими пенсиями11:42
Путин не будет принимать решений по Донбассу до 2019-го: почему Кремль надеется на уход Порошенко - СМИ
Президент Российской Федерации Владимир Путин намерен бездействовать до проведения президентских выборов в Украине в 2019 году. Информационный ресурс Republiс опубликовал материал о встрече президента РФ Владимира Путина с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном, передает "Диалог.UA".
"Путин и Меркель говорят о безальтернативности минских соглашений и "нормандского формата", встречи в котором на высоком уровне нужно тщательнее готовить. Макрон для этого предлагает собрать на следующей неделе экспертов. Меркель высказывается за полномасштабную миротворческую операцию ООН на всей территории "ДНР/ЛНР"", - отмечается в материале.
Иными словами, автор публикации подчеркивает, что хозяин Кремля не намерен предпринимать каких-либо решительных действий до выборов в Украине. "Путин, не сильно маскируясь, дает понять, что с нынешним руководством Украины договоренности по Донбассу уже, видимо, маловероятны, надо ждать президентских выборов", - резюмирует издание.
Теги: Россия, Донбасс, Путин, выборы президента, ДНР, ЛНР, Порошенко, Меркель, Макрон, РФ
- Почему террористы активизировались на Донбассе: генерал объяснил, что нужно боевикам "ДНР/ЛНР"
- "Что пнем по сове, что совой об пень – результат один", - Сазонов рассказал, чем грозят Украине "уступки" Путина по вводу миротворцев на Донбасс
- Кремль начал очередную фазу агрессии против Украины: стоит ожидать военного обострения - политолог
- Политэксперт: "Забудьте пока про территории, которые оккупированы. Вы их вернете после падения путинского режима... Ждать не так уж и долго"
- Донбасс может стать имением какого-нибудь выходца из КГБ, если его не освободить - Портников
- "Путин сдал всю "Новороссию", а Украина теперь – мощнейшее оружие Запада против России", - Гиркин в обиде раскритиковал Навального и назвал его "последователем Путина". ВИДЕО
- Славянск готов покупать не индийскую АКДС вакцину, но негде15:28
- КПВВ меняют режим работы15:08
- Новый "тур" лидера боевиков Захарченко: «Накорми народ к моему приезду, чтоб он много не возникал»14:43
- В «ДНР» начинается зачистка. Захарченко грозит отставка14:28
- «У нас можно торговать фальшивой водкой, давать взятки и организовывать теракты», — активист о беспределе в Торецке13:50
- Боевики ДНР продолжают чистку: задержаны очередные "чиновники-коррупционеры"13:38
- В Донецке острый дефицит горючего - бензин только избранным и по талонам12:58
- Боевики ДНР решили ужесточить "таможенный контроль"12:21
- Вся верхушка "ДНР" сбежала в Москву или сидит "на подвале" - громкие подробности11:59
- В "ДНР" участились случаи мошенничества, связанных с украинскими пенсиями11:42
- Славянск готов покупать не индийскую АКДС вакцину, но негде15:28
- КПВВ меняют режим работы15:08
- Новый "тур" лидера боевиков Захарченко: «Накорми народ к моему приезду, чтоб он много не возникал»14:43
- В «ДНР» начинается зачистка. Захарченко грозит отставка14:28
- Ударит не по-детски: Землю накроет пятидневная магнитная буря14:12
- «У нас можно торговать фальшивой водкой, давать взятки и организовывать теракты», — активист о беспределе в Торецке13:50
- Боевики ДНР продолжают чистку: задержаны очередные "чиновники-коррупционеры"13:38
- Газопровод в обход Украины: Путина ждут плохие новости13:15
- В Донецке острый дефицит горючего - бензин только избранным и по талонам12:58
- С ног на голову: этих знаков Зодиака ожидает лето перемен12:43
- Ударит не по-детски: Землю накроет пятидневная магнитная буря14:12
- С ног на голову: этих знаков Зодиака ожидает лето перемен12:43
- А сын вернулся в Донецк: Как семья переселенцев пробивалась в Киеве11:26
- Магнітні бурі у червні 2018: чого очікувати?22:36
- Здоровый сон: какая поза правильная22:10
- Сплошной негатив: самые неприятные знаки Зодиака21:45
- Кому нельзя идти в бассейн20:44
- Пять вкусных альтернатив надоевшему клубничному варенью17:20
- Які хвороби лікує черешня?16:45
- Нумерология. Какого числа родился человек, такая у него и вся жизнь16:15
- Через Горловку и Макеевку в направлении Иловайска ночью двигаются «странные» поезда
- Появились подробности скандального указа Путина по Донбассу: жителей "ДНР" предупредили о последствиях
- Россия возвращает "ДНР" в состав Украины: Захарченко предупредили на российском ТВ
- Гиркин подтвердил разгром "ДНР" под Горловкой: "От батальона Мачете осталось 30% солдат..."
- Ситуация у Захарченко в Донецке ухудшается с каждым днем: жители города рассказали о реальной ситуации в "ДНР"
- Штурм Донецка ВСУ: в "ДНР" готовят бомбоубежища и назвали дату наступления - что известно
- Лавров сделал скандальное заявление о Донбассе
- Топ-5 женских имен, которые сводят мужчин с ума
- Сразу "хочется работать": в сети показали зарплаты врачей в оккупированном Луганске
- Куда исчез Ташкент и Ходаковский: соцсети активно пишут о пропаже сразу двух главарей "ДНР"