- РФ готовится обвинить боевиков "Л/ДНР" в трагедии МН1715:45
- Славянск готов покупать не индийскую АКДС вакцину, но негде15:28
- КПВВ меняют режим работы15:08
- Новый "тур" лидера боевиков Захарченко: «Накорми народ к моему приезду, чтоб он много не возникал»14:43
- В «ДНР» начинается зачистка. Захарченко грозит отставка14:28
- «У нас можно торговать фальшивой водкой, давать взятки и организовывать теракты», — активист о беспределе в Торецке13:50
- Боевики ДНР продолжают чистку: задержаны очередные "чиновники-коррупционеры"13:38
- В Донецке острый дефицит горючего - бензин только избранным и по талонам12:58
- Боевики ДНР решили ужесточить "таможенный контроль"12:21
- Вся верхушка "ДНР" сбежала в Москву или сидит "на подвале" - громкие подробности11:59
Россия укрепляет границу с территорией ОРДЛО
Россия укрепляет границу с оккупированной частью Донбасса и возобновив старые сооружения и рвы, построенные еще до начала войны в 2014 году.
Также, Россия заявляла, что все эти сооружения предназначены для борьбы с контрабандой. СМИ отмечают: «Рвы тянутся там, где нет естественных преград для движения техники — посадок, балок, лесов, прудов, рек, передает donpress.com.
Вблизи от населенных пунктов рвов также в основном не, там тайком пересечь границу нельзя. Кроме того, часто линия государственной границы проходит между полями украинских и российских сел и совпадает с лесозащитные полосы. А вот разрывы в таких полосах обычно перекопанные рвами, чтобы помешать пересечения автотехники грунтовыми проселкам».
Напомним, с 2014 года на оккупированных территориях Донбасса фактическая монополия на власть принадлежит российским силовикам, они контролирует и рынок потребительских товаров, а значит, любая контрабанда — это прямые убытки для бизнеса российских спецслужащего.
Сообщается, главной причиной усиления контроля на границе попытка свести к минимуму вероятность неконтролируемого попадания в обратную сторону оружия и боеприпасов, которые перед этим завезены из России.
По словам очевидцев, со стороны оккупированных украинских территорий сооружения обложены бетонными блоками и мешками с песком, что свидетельствует о том, что скорее всего россияне ожидают массового бегства вооруженных боевиков из Донбасса и попыток прорыва в России.
Теги: Россия, Донбасс, СМИ, оружие, граница, контрабанда, укрепление, боеприпасы, боевики, ОРДЛО
- Экс-заложник "ДНР" Чуднецов: Если Кремль прекратит снабжать боевиков "ЛДНР" оружием и боеприпасами, война закончится за неделю
- Стабильность Европы под угрозой: РФ нагло продолжает снабжать боевиков "Л/ДНР" оружием, разжигая войну на Донбассе, - Витренко
- Мнение: "Будут боевики, регулярные войска, а где-то дальше пусть ходят представители ОБСЕ с автоматами"
- Як Росія порадувала донбаських терористів
- РФ готовится обвинить боевиков "Л/ДНР" в трагедии МН1715:45
- Славянск готов покупать не индийскую АКДС вакцину, но негде15:28
- КПВВ меняют режим работы15:08
- Новый "тур" лидера боевиков Захарченко: «Накорми народ к моему приезду, чтоб он много не возникал»14:43
- В «ДНР» начинается зачистка. Захарченко грозит отставка14:28
- «У нас можно торговать фальшивой водкой, давать взятки и организовывать теракты», — активист о беспределе в Торецке13:50
- Боевики ДНР продолжают чистку: задержаны очередные "чиновники-коррупционеры"13:38
- В Донецке острый дефицит горючего - бензин только избранным и по талонам12:58
- Боевики ДНР решили ужесточить "таможенный контроль"12:21
- Вся верхушка "ДНР" сбежала в Москву или сидит "на подвале" - громкие подробности11:59
- РФ готовится обвинить боевиков "Л/ДНР" в трагедии МН1715:45
- Славянск готов покупать не индийскую АКДС вакцину, но негде15:28
- КПВВ меняют режим работы15:08
- Новый "тур" лидера боевиков Захарченко: «Накорми народ к моему приезду, чтоб он много не возникал»14:43
- В «ДНР» начинается зачистка. Захарченко грозит отставка14:28
- Ударит не по-детски: Землю накроет пятидневная магнитная буря14:12
- «У нас можно торговать фальшивой водкой, давать взятки и организовывать теракты», — активист о беспределе в Торецке13:50
- Боевики ДНР продолжают чистку: задержаны очередные "чиновники-коррупционеры"13:38
- Газопровод в обход Украины: Путина ждут плохие новости13:15
- В Донецке острый дефицит горючего - бензин только избранным и по талонам12:58
- Ударит не по-детски: Землю накроет пятидневная магнитная буря14:12
- С ног на голову: этих знаков Зодиака ожидает лето перемен12:43
- А сын вернулся в Донецк: Как семья переселенцев пробивалась в Киеве11:26
- Магнітні бурі у червні 2018: чого очікувати?22:36
- Здоровый сон: какая поза правильная22:10
- Сплошной негатив: самые неприятные знаки Зодиака21:45
- Кому нельзя идти в бассейн20:44
- Пять вкусных альтернатив надоевшему клубничному варенью17:20
- Які хвороби лікує черешня?16:45
- Нумерология. Какого числа родился человек, такая у него и вся жизнь16:15
- Через Горловку и Макеевку в направлении Иловайска ночью двигаются «странные» поезда
- Появились подробности скандального указа Путина по Донбассу: жителей "ДНР" предупредили о последствиях
- Россия возвращает "ДНР" в состав Украины: Захарченко предупредили на российском ТВ
- Гиркин подтвердил разгром "ДНР" под Горловкой: "От батальона Мачете осталось 30% солдат..."
- Ситуация у Захарченко в Донецке ухудшается с каждым днем: жители города рассказали о реальной ситуации в "ДНР"
- Штурм Донецка ВСУ: в "ДНР" готовят бомбоубежища и назвали дату наступления - что известно
- Лавров сделал скандальное заявление о Донбассе
- Топ-5 женских имен, которые сводят мужчин с ума
- Сразу "хочется работать": в сети показали зарплаты врачей в оккупированном Луганске
- Куда исчез Ташкент и Ходаковский: соцсети активно пишут о пропаже сразу двух главарей "ДНР"