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Россия возвращает "ДНР" в состав Украины: Захарченко предупредили на российском ТВ
Россия до сих пор продолжает считать территории части оккупированного Донбасса украинскими, что подтверждают сюжеты кремлевских телеканалов.
Пользователи социальных сетей обратили внимание на видеосюжет российского пропагандиста Дмитрия Киселева на канале "Россия 24", в котором организации боевиков никак не выделены и являются полноценной частью Украины, передает dialog.ua.
Более того, сюжет из Донецка прошел на российском телеканале с титром Донецкая область, что подтверждает редакционную политику подконтрольных Кремлю телеканалов, даже формально не поддающихся признавать "ДНР" хотя бы частично независимой от Украины структурой.
В эфире канала была показана карта оккупированной части Донбасса с украинскими городами, которые временно оккупировали террористы. Пропагандисты РФ показывают эти населенные пункты украинскими.
Более того, "Л/ДНР" на карте не упоминаются вообще. При этом на фоне планам Захарченко с картой востока Украины территория называемой "ДНР" сопровождается титром Донецкая область.
Теги: Украина, Россия, Донецк, Донбасс, телевидение, оккупация, ДНР, боевики, Захарченко, соцсети
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- Битва за Донбасс: 2 июня обстрелы продолжаются13:52
- С воздуха замечены мины на Донетчине13:50
- Снайперская война на Донбассе набирает обороты13:27
- Появилась новая карта обстрелов из зоны ООС13:07
- Нужен "Минск-3": эксперты расширили круг виноватых в оккупации Донбасса и Крыма13:03
- Топливный кризис: жители оккупированного Донбасса негодуют12:42
- Соцсети: оккупанты драпают из Донецка12:36
- На Донбассе нашли взрывоопасный арсенал14:42
- СММ ОБСЕ отследила приграничные районы на Донбассе14:30
- Полная сводка с Донбасского фронта: обстрелы и потери за первый день лета14:10
- Битва за Донбасс: 2 июня обстрелы продолжаются13:52
- С воздуха замечены мины на Донетчине13:50
- Снайперская война на Донбассе набирает обороты13:27
- Появилась новая карта обстрелов из зоны ООС13:07
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