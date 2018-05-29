СБУ: на Донбассе в плену боевиков находится более 100 человек

29.05.2018 18:39

103 человека остаются в плену боевиков на Донбассе. Об этом сообщают «Українські Новини» со ссылкой на Службу безопасности Украины.

«В целом в плену остаются 103 человека в Донецке и Луганске, десятки заложников в России», - сообщил представитель СБУ изданию.

Утверждается, что на данный момент из плена освобождено более 3,2 тысяч человек, 400 человек числятся без вести пропавшими.

29 мая 30-й отдельная Новоград-Волынской Ровенской механизированная бригада Вооруженных сил Украины заявила о том, что их сослуживец, который исчез на Донбассе 24 мая, попал в плен боевиков.

Ранее сообщалось, что в 14-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины 25 мая исчезли 2 военнослужащих, на следующий день боевики заявили о задержании украинцев.