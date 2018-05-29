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Штаб сообщил о ранении шести украинских военных за минувшие сутки

29.05.2018 07:57
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Штаб сообщил о ранении шести украинских военных за минувшие сутки

За минувшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе были ранены шесть украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

По информации штаба, боевики 37 раза открывали огонь по позициям Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе, в том числе 9 с применением тяжелого вооружения.

Отмечается, что активные боевые действия продолжались с наибольшей интенсивностью в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, что на Луганском направлении.

Также в районах населенных пунктов Светлодарск, Новоселовка Вторая, Марьинка, Новомихайловка, Старогнатовка, Водяное, Широкино.



Теги: Донбасс, боевики, обстрелы, раненые, Луганское направление, ООС
 
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