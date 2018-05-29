Ситуация у Захарченко в Донецке ухудшается с каждым днем: жители города рассказали о реальной ситуации в "ДНР"

29.05.2018 17:58

Жители оккупированного Донецка рассказали о тяжелейшей обстановке в столице Донбасса, который уже 4 года находится в оккупации российских военных и боевиков, передает dialog.ua.

Дончане говорят, что в мае 2014 года не могли предположить, как захват власти боевиками принесет на Донбасс военное положение, комендантский час, "отжим" имущества и жизни, страшные "подвалы" так называемого "МГБ ДНР", где пытают и убивают людей.

Люди говорят, что все это стало новой страшной реальностью нынешнего Донецка. Более того, люди рассказывают о постоянном вранье так называемых властей "ДНР", открыто проклиная банду Захарченко.

Одна из жительниц города сообщила, как учительница младших классов в местной школе регулярно проводит "просветительскую работу" в рамках "русского мира" в классе ее сына, рассказывая о планах США и Великобритании через мировое господство захватить Россию и Донецк.

При этом люди отмечают постоянное вранье властей "ДНР", которые разворовывают и держат в страхе некогда один из самых успешных регионов Украины.