Смерть ребенка и шестеро раненых бойцов ВСУ за сутки: гибридная армия РФ бесчинствует на Донбассе

29.05.2018 10:02

Пресс-центр Операции Объединенных сил информирует о том, что в ходе вражеских провокаций на Донбассе пострадали шестеро воинов Украины, передает dialog.ua.

За минувшие сутки, 28 мая, на Донбассе боевики 37 раз нарушали режим прекращения огня. В результате боевых действий 6 украинских военнослужащих получили ранения. "Российско-оккупационные войска 37 раз в сутки нарушали режим тишины. Из них 9 раз применяли минометы калибра 82 и 120 мм.

Во время боевых действий за минувшие сутки шесть наших военнослужащих получили ранения, их безотлагательно эвакуировали в больницы", - говорится в сообщении.

Около 5:00 утра сепаратисты из гранатометов обстреляли село Чермалык. А около 11:40 вели обстрел из миномета по поселку Зализное, в результате чего погибла 15-летняя девочка. Согласно данным разведки, трое оккупантов были уничтожены и пятеро ранены.