- Луценко: Боевики признали, что обстреляли Железное и убили 15-летнюю девочку16:01
- РФ готовится обвинить боевиков "Л/ДНР" в трагедии МН1715:45
- Славянск готов покупать не индийскую АКДС вакцину, но негде15:28
- КПВВ меняют режим работы15:08
- Новый "тур" лидера боевиков Захарченко: «Накорми народ к моему приезду, чтоб он много не возникал»14:43
- В «ДНР» начинается зачистка. Захарченко грозит отставка14:28
- «У нас можно торговать фальшивой водкой, давать взятки и организовывать теракты», — активист о беспределе в Торецке13:50
- Боевики ДНР продолжают чистку: задержаны очередные "чиновники-коррупционеры"13:38
- В Донецке острый дефицит горючего - бензин только избранным и по талонам12:58
- Боевики ДНР решили ужесточить "таможенный контроль"12:21
У боевиков нет шанса: в Украине оценили вероятность масштабного наступления ЛНР-ДНР на Донбассе
Несмотря на последнюю эскалацию боевых действий на Донбассе, масштабного перебрасывания туда регулярных войск с территории России на данный момент не происходит, поэтому у боевиков вряд ли есть шансы на какие-либо масштабные операции.
Об этом рассказал "Апострофу" нардеп Дмитрий Тымчук.
По его словам, эскалация наблюдается на многих участках фронта. "Мы видим усиление действий со стороны боевиков, если брать во внимание то, что происходит в районе Горловки. Но эскалация происходит не только там. Мы также видим эскалацию западнее Донецка - в районе Докучаевска - и так далее", – отмечает Тымчук.
В то же время, в нынешних условиях у боевиков практически нет шансов на успешное наступление на позиции украинских войск, считает нардеп.
"Трудно сказать, насколько еще вырастет градус напряжения. Надо понимать, что если брать нынешнюю конфигурацию оккупационных формирований и тех формирований ВСУ, которые задействованы на стороне ООС, то у боевиков нет особых шансов на какую-то масштабную наступательную операцию оперативно-тактического уровня", – говорит он.
По мнению нардепа, все масштабные операции боевики проводили исключительно при участии регулярных подразделений вооруженных сил РФ, поэтому самостоятельно они наступать не способны.
"Но на фоне эскалации, которая сейчас наблюдается, мы пока не видим какого-то масштабного перебрасывания войск с территории России на оккупированную территорию Донбасса. Ситуация может измениться каждый час, но на данный момент мы этого не видим", – подчеркивает Тымчук.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Вооруженные Силы, ДНР, ЛНР, ВСУ, наступление, Тымчук, РФ, ООС
- Почему террористы активизировались на Донбассе: генерал объяснил, что нужно боевикам "ДНР/ЛНР"
- Боевики «ЛДНР» строят вторую линию обороны в ожидании наступления ВСУ
- Генерал ВС РФ Ивашов: боевики "ЛНР" и "ДНР" не имеют шансов против ВСУ, без нас они никто и ничто - подробности
- Кремль нашел замену Суркову: "куратором" террористических "Л/ДНР" станет КГБист Бабич
- Путин не пойдет на уступки: в Украине сделали печальное заявление по возвращению Крыма и Донбасса. ВИДЕО
- Стало известно о крупной ошибке Украины в отношении "ЛДНР": Тымчук рассказал, в чем именно кроется опасность
- Луценко: Боевики признали, что обстреляли Железное и убили 15-летнюю девочку16:01
- РФ готовится обвинить боевиков "Л/ДНР" в трагедии МН1715:45
- Славянск готов покупать не индийскую АКДС вакцину, но негде15:28
- КПВВ меняют режим работы15:08
- Новый "тур" лидера боевиков Захарченко: «Накорми народ к моему приезду, чтоб он много не возникал»14:43
- В «ДНР» начинается зачистка. Захарченко грозит отставка14:28
- «У нас можно торговать фальшивой водкой, давать взятки и организовывать теракты», — активист о беспределе в Торецке13:50
- Боевики ДНР продолжают чистку: задержаны очередные "чиновники-коррупционеры"13:38
- В Донецке острый дефицит горючего - бензин только избранным и по талонам12:58
- Боевики ДНР решили ужесточить "таможенный контроль"12:21
- Луценко: Боевики признали, что обстреляли Железное и убили 15-летнюю девочку16:01
- РФ готовится обвинить боевиков "Л/ДНР" в трагедии МН1715:45
- Славянск готов покупать не индийскую АКДС вакцину, но негде15:28
- КПВВ меняют режим работы15:08
- Новый "тур" лидера боевиков Захарченко: «Накорми народ к моему приезду, чтоб он много не возникал»14:43
- В «ДНР» начинается зачистка. Захарченко грозит отставка14:28
- Ударит не по-детски: Землю накроет пятидневная магнитная буря14:12
- «У нас можно торговать фальшивой водкой, давать взятки и организовывать теракты», — активист о беспределе в Торецке13:50
- Боевики ДНР продолжают чистку: задержаны очередные "чиновники-коррупционеры"13:38
- Газопровод в обход Украины: Путина ждут плохие новости13:15
- Ударит не по-детски: Землю накроет пятидневная магнитная буря14:12
- С ног на голову: этих знаков Зодиака ожидает лето перемен12:43
- А сын вернулся в Донецк: Как семья переселенцев пробивалась в Киеве11:26
- Магнітні бурі у червні 2018: чого очікувати?22:36
- Здоровый сон: какая поза правильная22:10
- Сплошной негатив: самые неприятные знаки Зодиака21:45
- Кому нельзя идти в бассейн20:44
- Пять вкусных альтернатив надоевшему клубничному варенью17:20
- Які хвороби лікує черешня?16:45
- Нумерология. Какого числа родился человек, такая у него и вся жизнь16:15
- Через Горловку и Макеевку в направлении Иловайска ночью двигаются «странные» поезда
- Появились подробности скандального указа Путина по Донбассу: жителей "ДНР" предупредили о последствиях
- Россия возвращает "ДНР" в состав Украины: Захарченко предупредили на российском ТВ
- Гиркин подтвердил разгром "ДНР" под Горловкой: "От батальона Мачете осталось 30% солдат..."
- Ситуация у Захарченко в Донецке ухудшается с каждым днем: жители города рассказали о реальной ситуации в "ДНР"
- Штурм Донецка ВСУ: в "ДНР" готовят бомбоубежища и назвали дату наступления - что известно
- Лавров сделал скандальное заявление о Донбассе
- Топ-5 женских имен, которые сводят мужчин с ума
- Сразу "хочется работать": в сети показали зарплаты врачей в оккупированном Луганске
- Куда исчез Ташкент и Ходаковский: соцсети активно пишут о пропаже сразу двух главарей "ДНР"