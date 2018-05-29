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В Оппоблоке настаивают на прямых переговорах с Кремлем и «ДНР/ЛНР»
Сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» в Парламенте Юрий Бойко заявил о необходимости прямых переговоров украинской власти с Москвой и представителями группировок «ДНР/ЛНР» для урегулирования конфликта на Донбассе.
Об этом передает пресс-служба политсилы и novosti.dn.ua.
Бойко отметил, что переговоры в «нормандском формате» при посредничестве работы спецпредставителя США Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова позволят ускорить мирный процесс на Донбассе. В частности, необходимо добиться введения миротворческой миссии ООН, подчеркнул он. По словам политика, появление «голубых касок» в конфликтном регионе является самой главной задачей на сегодня.
«Это, безусловно, важный шаг, но для установления мира в Украине этого недостаточно. Киев должен выходить на прямые переговоры с Москвой, Донецком и Луганском», — сказал сопредседатель Оппоблока.
Как заявил Бойко, следующим этапом урегулирования конфликта должно стать принятие закона об «особом статусе» Донбасса сроком на 3 года, закона об амнистии для тех, кто не совершил тяжких преступлений, восстановление экономических связей с неподконтрольными территориями и контроль за украино-российской границей со стороны украинских пограничников.
«И через три года проведение там местных выборов по украинским законам», — добавил он.
Теги: Россия, США, Донбасс, выборы, ООН, переговоры, ДНР, ЛНР, Оппозиционный блок, РФ
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