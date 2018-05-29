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Архив - Донецкая область

Вооруженные боевики «ДНР» боятся установки наблюдателями СММ ОБСЕ камер наблюдения

29.05.2018 14:38
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Вооруженные боевики «ДНР» боятся установки наблюдателями СММ ОБСЕ камер наблюдения

Боевики «ДНР» и российские оккупанты боятся установки наблюдателями СММ ОБСЕ камер наблюдения. Боевики даже не дают наблюдателям оценить возможность установки камеры. Вот что узнали «Ведомости Донбасса».

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 27 мая 2018 года, имеющемся в открытом доступе,
«25 мая двое вооруженных мужчин в форме военного типа не разрешили патрулю Миссии проехать к месту, чтобы оценить возможность установки камеры в н. п. Пикузы (неподконтрольный правительству, быв. Коминтерново, 92 км к югу от Донецка).

26 мая вооруженный мужчина в одежде военного типа не разрешал патрулю Миссии проехать в н. п. Сосновское (неподконтрольный правительству, 78 км к югу от Донецка).
27 мая двое вооруженных мужчин в форме военного типа не разрешили патрулю Миссии зайти на территорию места размещение отведенного тяжелого вооружения, ссылаясь на необходимость получения «специального разрешения» от их «руководителя».

26 мая на блокпосте вооруженных формирований в Горловке двое вооруженных мужчин в форме военного типа разрешили патрулю Миссии проехать через блокпост только после проверки багажников автомобилей СММ».



Теги: Россия, Донбасс, видеонаблюдение, вооружение, ДНР, боевики, оккупанты, СММ ОБСЕ
 
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