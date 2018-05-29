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ВСУ берут под контроль новые важные точки на Донбассе: эксперт рассказал, можно ли считать это наступлением
29.05.2018 12:20
Украинские военные на прошлой неделе освободили от боевиков несколько участков оккупированной территории в так называемой "серой зоне", но данные действия ВСУ нельзя считать наступлением.
Главный редактор сайта "Информационное сопротивление" Юрий Карин уверен, что действия украинской армии нельзя считать наступлением, передает "Сегодня".
"Это улучшение тактического положения, занятие господствующих высот и подавление огневых точек врага в "серой зоне", — отметил Карин.
Ранее о законности действий Украины высказался спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, отметивший, что ВСУ освободили только те населенные пункты, которые по Минским соглашениям входят в их зону ответственности.
Теги: Украина, США, Донбасс, оккупация, ВСУ, наступление, серая зона, Минские соглашения
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