Бывшие пленные боевиков жалуются на отсутствие выплат

30.05.2018 12:47

Многим бывшим пленным боевиков «ЛДНР», вернувшимся с Донбасса, до сих пор не выплатили материальную помощь.

Экс-пленник Владимир Фомичев отмечает: «Когда будут выплаты — неизвестно. Но документы почти все уже подали».

Известно, что согласно соответсвующей процедуре, органы соцзащиты должны принимать решение о выплате помощи в течении 10 дней.

По словам экс-пленного блогера Эдуарда Неделяева, освобожденного 27 декабря, информации от чиновников никакой нет. Он уточнил: «Чиновники что-то там согласовывают между собой, вопрос не урегулирован и денег не давали. Я сам слышу только ту информацию, которая появляется в прессе. Например, на днях Ирина Геращенко выступала, что вот-вот вопрос решится, но конкретно никто ничего не сообщает».

До этого премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что перед предоставлением выплат СБУ должна проверить всех освобожденных. Фомичев после проверки уточнил: «Обычный опрос о том, что было в плену».

Источник: https://donpress.com