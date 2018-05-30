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Россия больше не поддерживает выпускников школ непризнанных республик
Все чаще в так называемых «ДНР» и «ЛНР» говорят о том, что у молодых людей из «республик» почти нет шансов на получение образования в ВУЗах РФ. И это не смотря на заверения правительства Российской Федерации об оказании поддержки жителям «ЛДНР».
В донецких группах в соцсети ВКонтаке сообщают, что есть список высших учебных заведений РФ, куда могут принять с «местными» аттестатами. Но стоимость обучения не по карману жителям оккупированных территорий. В то же время, поступить на «бюджет» в российские ВУЗы практически невозможно. Говорят также о том, что правительство России больше не будет компенсировать затраты на обучение, питание и проживание студентов из «ЛДНР», в отличие от 2014 года.
Поэтому абитуриенты из ОРДЛО стремятся получить высшее образование на территории, подконтрольной Украине. В свою очередь, украинские ВУЗы с удовольствием принимают выпускников с оккупированных территорий. Так, с 4 июня начинается вступительная кампания для молодежи из ОРДЛО и Крыма. Для этого необходимо заполнить образовательную декларацию, сдать вступительные экзамены по украинскому языку, истории Украины и одному из профильных предметов. Украинские документы и ВНО для поступления не требуются. Таким студентам будет предоставляться общежитие, в некоторых ВУЗах — бесплатно или за символическую плату.
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, образование, школа, студенты, выпускники, ОРДЛО
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