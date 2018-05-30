США в ООН сделали жесткое заявление по Донбассу

30.05.2018 13:25

Американский дипломат объяснила, как можно закончить конфликт на востоке Украины

Россия стоит за войной на Донбассе, поддерживает боевиков, введя туда тысячи единиц техники, и тщетно пытается скрыть свое военное присутствие. Об этом заявила во время заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке постпред США при организации Никки Хейли.

США четко дали понять, кто виновен в войне на Донбассе.

"Боевики на востоке Украины подчиняются непосредственно российским военным, которые вооружают их, готовят их, управляют ими и воюют на одной стороне с ними. В объединенные российские силы на востоке Украины входят тысячи танков, бронетехники и тяжелой артиллерии. Несмотря на открытые возражения, не существует сомнений, что Россия является движущей силой украинского конфликта", – заявила Хейли.

Она отметила, что России не удаются попытки скрыть свое военное присутствие на востоке Украины, и США прекрасно знают, кто противостоит украинской армии.

"Откуда мы это знаем? Потому что российские силы упорно работают, чтобы скрыть, кто направляет их действия (боевиков – ред.) и выплачивает им зарплату. Они снимают нашивки и опознавательные знаки со своей униформы и снаряжения. Они прячут свои лица под масками. Но мы знаем, почему они там, и мы знаем, кто прислал их. Российских солдат захватывали украинские Вооруженные силы. Журналисты обнаружили много примеров российского военного вооружения, которое применялось управляемыми Россией силами на востоке Украины. Российские солдаты в Украине не для того, чтобы защитить русскоязычных украинских граждан, а для внедрения российского контроля над страной", – констатировала дипломат.

В то же время она объяснила, что выход из ситуации есть, и ключ к решению конфликта находится в Москве. Хейли заявила, что России нужно лишь вывести вооружение с Донбасса и приказать боевикам прекратить стрельбу. По такому же принципу можно решить и вопрос с оккупированным Крымом, считает постпред США при ООН.

"В Крыму Россия должна вывести силы с полуострова, и восстановить украинский контроль в соответствии с многосторонними и двусторонними обязательствами Москвы. Россия может в одностороннем порядке исправить эту ошибку. И первый шаг должен заключаться в признании этого", – подытожила Хейли.

Как сообщалось, Порошенко и Гройсман назвали главное условие для окончания войны на Донбассе. Президент и премьер министр считают, что введение миротворцев ООН и взятие под контроль украинско-российской границы – это главное условие для возвращения мира на восток Украины.

В свою очередь российский политолог Андрей Пионтковский объяснил, почему Путин до сих пор не наказан за сбитый MH17 и войну на Донбассе. По его словам, Европа не готова признать Путина убийцей и военным преступником.

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей. Это случилось после того, как в марте был незаконно аннексирован Россией Крым. В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как не оглашенная. В то же время мировое сообщество в лице Евросоюза, Соединенных Штатов и многих других стран осуждают агрессивные действия РФ и не признают аннексию Крыма. Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику, а также направляет на восток Украины своих военных.

В ООН констатировали, что с апреля 2014 года по декабрь 2017 года на Донбассе погибли более 10 тысяч человек и более 24 тысяч получили ранения.

Источник: https://www.segodnya.ua