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В центре Мариуполя нашли вход в таинственное подземелье. Начаты раскопки
Группа мариупольцев, допущенная в запретную зону реконструируемого Театрального сквера, начала раскапывать вход в старую подземную сеть коммуникаций. По информации краеведов, есть возможность найти фундамент храма, построенного в 1897 году.
Начальник УКС Мариуполя Галина Шейченко, курирующая проведение работ по реконструкции объекта, сообщила корреспонденту MRPL.CITY, что под слоем грунта в зелёной зоне сквера найдены элементы кладки. По её словам, предполагается, что это фундамент старинной церкви.
«В настоящее время ведутся раскопки церкви, которая здесь была. В будущем место раскопок облагородят, поместят под стекло, чтобы жители города видели свою историю», - подчеркнула Галина Шейченко.
Мариупольский краевед Николай Шевченко, возглавляющий раскопки, уточнил, что объект раскопок был обнаружен в процессе реконструкции сквера. Работы по изучению кирпичной кладки и поиску артефактов ведутся группой энтузиастов. Консультации в процессе осуществляют специалисты краеведческого музея.
«Где-то в этом районе находилась церковь Марии Магдалины, но мы не можем узнать точно где, поскольку эта площадь была не один раз перестроена» - сообщил волонтёр.
Он уточнил, что раскопки – часть поисковой работы, связанной с установлением возможного расположения храма.
Отметим, что по информации историков, в 1862 году на месте старой разобранной от ветхости церкви был заложен храм во имя святой Марии Магдалины, святого Иоанна Крестителя и Покрова Пресвятой Богородицы. Строительство его шло тридцать пять лет, а богослужение начались после освящения в 1897 году. В 30-годы прошлого века храм был разрушен.
Источник: http://mrpl.city
Теги: Донбасс, Мариуполь, раскопки
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