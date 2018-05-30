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В Минске начались переговоры Трехсторонней контактной группы
В столице Беларуси начался очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, к переговорам приступили рабочие подгруппы. Об этом сегодня, 30 мая, сообщает пресс-служба МИД Беларуси.
«В Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины», – говорится в сообщении.
В «ДНР» утверждают, что «в Минске началась встреча участников подгруппы по вопросам безопасности. На повестку заседания вынесены вопросы соблюдения режима прекращения огня, а также реализация соглашений о разведении сил и средств».
Также в «ДНР» сообщают, что «началась встреча гуманитарной подгруппы и экономической подгруппы».
В «ЛНР» заявляют, что приступили к переговорам рабочая подгруппа по вопросам безопасности, рабочая подгруппа по экономическим вопросам и рабочая подгруппа по гуманитарным вопросам.
Напомним, предыдущая встреча Трехсторонней контактной группы состоялась в Минске 16 мая.
23 мая в «ДНР» заявили, что подгруппа по безопасности ТКГ обсуждает обострение в районе ДФС.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, Минск, переговоры, Минские договоренности
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