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В Минске начались переговоры Трехсторонней контактной группы

30.05.2018 15:50
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В Минске начались переговоры Трехсторонней контактной группы

В столице Беларуси начался очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, к переговорам приступили рабочие подгруппы. Об этом сегодня, 30 мая, сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

«В Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины», – говорится в сообщении.

В «ДНР» утверждают, что «в Минске началась встреча участников подгруппы по вопросам безопасности. На повестку заседания вынесены вопросы соблюдения режима прекращения огня, а также реализация соглашений о разведении сил и средств».

Также в «ДНР» сообщают, что «началась встреча гуманитарной подгруппы и экономической подгруппы».

В «ЛНР» заявляют, что приступили к переговорам рабочая подгруппа по вопросам безопасности, рабочая подгруппа по экономическим вопросам и рабочая подгруппа по гуманитарным вопросам.

Напомним, предыдущая встреча Трехсторонней контактной группы состоялась в Минске 16 мая.

23 мая в «ДНР» заявили, что подгруппа по безопасности ТКГ обсуждает обострение в районе ДФС. 

 

Источник: https://dnews.dn.ua 



Теги: Донбасс, Минск, переговоры, Минские договоренности
 
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