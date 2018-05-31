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Боевики ДНР предупредили, что оформить пропуск в Седово можно только до 11 июня 2018 года

31.05.2018 08:52
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Боевики ДНР предупредили, что оформить пропуск в Седово можно только до 11 июня 2018 года

Как ранее сообщали «Ведомости Донбасса» боевики ДНР на оккупированной территории ввели получения пропусков для отдыхающий, которые решили посетить Седово — единственный курорт в ДНР.

Самое главное, что получить пропуск можно только в Донецке, и только до 11 июня 2018 года.

Об этом сообщают местные жители в социальных сетях:

«Сегодня увидела объявление в администрации что документы на пропуск на Седово можно подать до 11.06.2018. Потом принимать не будут!!!!», — написал местный житель.



Теги: Донецк, Донбасс, Седово, курорт, оформление, ДНР, боевики, пропуск, соцсети
 
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