Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Боевики маскируют под грузовики опасное вооружение: появилось фото

31.05.2018 22:28
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевики маскируют под грузовики опасное вооружение: появилось фото

Боевики ОРДЛО замаскировали реактивные системы залпового огня «Град» под грузовики.

В соцсети пользователь Micheal Smithson опубликовав соответствующие фото и написал: «Любимый прием российской оккупационной армии маскировать РСЗО под грузовики.

Внимательные увидят БМ-21 на базе модернизированного УРАЛа с дизелем ЯМЗ и кое-что еще».

Источник: donpress.com



Теги: Россия, Донбасс, маскировка, Урал, оккупация, боевики, РСЗО "Град", соцсети, ОРДЛО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх