- СММ ОБСЕ отследила приграничные районы на Донбассе14:30
- Полная сводка с Донбасского фронта: обстрелы и потери за первый день лета14:10
- Битва за Донбасс: 2 июня обстрелы продолжаются13:52
- С воздуха замечены мины на Донетчине13:50
- Снайперская война на Донбассе набирает обороты13:27
- Появилась новая карта обстрелов из зоны ООС13:07
- Нужен "Минск-3": эксперты расширили круг виноватых в оккупации Донбасса и Крыма13:03
- Топливный кризис: жители оккупированного Донбасса негодуют12:42
- Соцсети: оккупанты драпают из Донецка12:36
- На Донбассе проверяли информацию о заминировании12:20
"Два дня ждал эту новость", - волонтер рассказал о новой победе "третьей силы" на Светлодарской дуге
"Третья сила" нанесла сокрушительные удар по оккупационным войскам РФ на Светлодарской дуге 29 мая. У агрессора серьезнейшие потери. Об победах "Третьей силы" на Светлодарской дуге сообщил в Facebook известный украинский волонтер и блогер Юрий Мысягин, передает "Диалог.UA".
"Я 2 дня ждал эту новость", - отметил волонтер, уточнив, что речь о серьезном ударе по силам оккупанта на Светлодарской дуге. Ночью во вторник, 29 мая, "Третья сила" выследила и уничтожила там аж 2 боевые машины пехоты врага. От первой остались одни обломки, вторую серьезно повредили. Ремонтировать ее будут очень долго.
"Корректировали огонь через мощный тепловизор", - уточнил Мысягин, добавив, что теперь в рядах врага паника, - "не знают, как технику от укропов прятать".
Он также уточнил, что технику уничтожили у того подразделения, у которого ранее разгромили дорогущие российские машины РЭБ. "На Светлодарской дуге уничтожают их технику, под Докучаевском вчера продолжили уничтожать и вот и до большого района Северодонецка добрались. Нигде им покоя нет", - постебался блогер.
Теги: Россия, Донбасс, агрессор, потери, бронетехника, обстрелы, Светлодарская дуга, РФ
- "ВСУ накрыли "ДНР" близко к Дебальцево", - блогер сообщил о новом "грузе 200" террористов на Светлодарской дуге
- Месть за потери ВСУ на Донбассе: Сеть покорили кадры эффектной ликвидации позиции оккупантов РФ
- На Донбассе за сутки боевики 12 раз нарушили перемирие – штаб АТО
- Стало известно, почему в зоне АТО стали чаще гибнуть защитники Украины
- На Светлодарской дуге убит российский военный: Мысягин рассказал об уникальном достижение ВСУ в бою с подразделением "ДНР"
- Российские наемники и боевики "Л/ДНР" считают потери: бойцы ВСУ мощно ответили на провокации
- На Донбассе нашли взрывоопасный арсенал14:42
- СММ ОБСЕ отследила приграничные районы на Донбассе14:30
- Полная сводка с Донбасского фронта: обстрелы и потери за первый день лета14:10
- Битва за Донбасс: 2 июня обстрелы продолжаются13:52
- С воздуха замечены мины на Донетчине13:50
- Снайперская война на Донбассе набирает обороты13:27
- Появилась новая карта обстрелов из зоны ООС13:07
- Нужен "Минск-3": эксперты расширили круг виноватых в оккупации Донбасса и Крыма13:03
- Топливный кризис: жители оккупированного Донбасса негодуют12:42
- Соцсети: оккупанты драпают из Донецка12:36
- На Донбассе нашли взрывоопасный арсенал14:42
- СММ ОБСЕ отследила приграничные районы на Донбассе14:30
- Полная сводка с Донбасского фронта: обстрелы и потери за первый день лета14:10
- Битва за Донбасс: 2 июня обстрелы продолжаются13:52
- С воздуха замечены мины на Донетчине13:50
- Снайперская война на Донбассе набирает обороты13:27
- Появилась новая карта обстрелов из зоны ООС13:07
- Нужен "Минск-3": эксперты расширили круг виноватых в оккупации Донбасса и Крыма13:03
- Топливный кризис: жители оккупированного Донбасса негодуют12:42
- Соцсети: оккупанты драпают из Донецка12:36
- 10 примет об обручальном кольце21:25
- Эксперт рассказал, возможна ли большая война России против Украины20:49
- Почему Wi-Fi называют тихим убийцей19:50
- Колектори погрожують розбити голову об стіну. Що робити у таких випадках. ВІДЕО16:42
- Ударит не по-детски: Землю накроет пятидневная магнитная буря14:12
- С ног на голову: этих знаков Зодиака ожидает лето перемен12:43
- А сын вернулся в Донецк: Как семья переселенцев пробивалась в Киеве11:26
- Магнітні бурі у червні 2018: чого очікувати?22:36
- Здоровый сон: какая поза правильная22:10
- Сплошной негатив: самые неприятные знаки Зодиака21:45
- Дом «главы». Что осталось от величия Плотницкого в Луганске
- Вся верхушка "ДНР" сбежала в Москву или сидит "на подвале" - громкие подробности
- Стало ясно, почему оккупированный Донбасс остался без топлива
- Топ-5 женских имен, которые сводят мужчин с ума
- В Горловку прибыло "подкрепление" для боевиков ДНР из РФ
- «Взрывная волна»: оккупированный Донецк вздрогнул от мощного взрыва
- Боевики ДНР предупредили, что оформить пропуск в Седово можно только до 11 июня 2018 года
- Куда исчез Ташкент и Ходаковский: соцсети активно пишут о пропаже сразу двух главарей "ДНР"
- Конфликт на Донбассе может мгновенно прекратиться: Ельченко назвал условие
- Лидер боевиков ДНР "Ташкент" - все: в Москве приняли окончательное решение