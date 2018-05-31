Грызлов призвал главарей ОРДЛО «не поддаваться на провокации ВСУ»

31.05.2018 09:59

Вчера в Минске состоялся очередной раунд переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске.

В ходе переговоров представитель России Борис Грызлов призвал главарей «республик» не поддаваться на провокации ВСУ: «Как посредник в разрешении этого конфликта, мы обратились к представителям Донбасса: не поддаваться на провокации противостоящей стороны…», передает donpress.com.