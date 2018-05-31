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Грызлов призвал главарей ОРДЛО «не поддаваться на провокации ВСУ»

31.05.2018 09:59
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Грызлов призвал главарей ОРДЛО «не поддаваться на провокации ВСУ»

Вчера в Минске состоялся очередной раунд переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске.

В ходе переговоров представитель России Борис Грызлов призвал главарей «республик» не поддаваться на провокации ВСУ: «Как посредник в разрешении этого конфликта, мы обратились к представителям Донбасса: не поддаваться на провокации противостоящей стороны…», передает donpress.com.



Теги: Донбасс, Минск, конфликт, переговоры, ДНР, ЛНР, ВСУ, Борис Грызлов, провокации
 
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