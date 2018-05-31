Эксперт: украинские политики опасаются голосующих на выборах переселенцев. ВИДЕО

31.05.2018 11:40

В Украине многие политики опасаются негативного влияния переселенцев на их рейтинги, потому не считают их частью своего электората, считает член «Кальмиусской группы», аналитик гражданской сети ОПОРА Александр Клюжев, передают novosti.dn.ua.

Ограничение избирательных прав переселенцев эксперт называет следствием подобных опасений.

В Украине переселенцы из Донбасса и Крыма несколько лет не могут получить возможность голосовать на местных выборах и на выборах в одномандатных избирательных округах в Верховную Раду. Пока переселенцы и трудовые мигранты не могут изменить место избирательного адреса и проголосовать там, где они проживают, а не там, где они зарегистрированы.

Законопроект «Об обеспечении доступа к избирательным правам внутренне перемещенных лиц и других мобильных внутри страны граждан», позволяющий переселенцам голосовать, больше года не может попасть на рассмотрение в Раду.

Подробнее – в сюжете «Кальмиусской группы»: