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Архив - Донецкая область

КПВВ на Донбассе переходят на летний режим работы

31.05.2018 13:21
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КПВВ на Донбассе переходят на летний режим работы

Контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения ООС в Донбассе с 1 июня будут работать с 06:00 до 20:00.

В распоряжении командующего Объединенных сил сказано, что на летний режим работы будут переведены:

— дорожный коридор Стаханов — Золотое — Горное — Лисичанск — КПВВ Золотое;
— дорожный коридор Горловка — Бахмут — КПВВ Майорское;
— дорожный коридор Донецк — Курахово — КПВВ Марьинка;
— дорожный коридор Донецк — Мариуполь (через Мариуполь) — КПВВ Новотроицкое;
— дорожный коридор Новоазовск — Покровск — Талаковка — Мариуполь — КПВВ Гнутово (с. Пищевик);
— дорожный коридор Станица Луганская — Счастье — Новоайдар — КПВВ Станица Луганская.

Источник: donpress.com



Теги: Донбасс, Донецкая область, Луганская область, график, пункты пропуска, КПВВ, ООС
 
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