КПВВ на Донбассе переходят на летний режим работы

31.05.2018 13:21

Контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения ООС в Донбассе с 1 июня будут работать с 06:00 до 20:00.

В распоряжении командующего Объединенных сил сказано, что на летний режим работы будут переведены:

— дорожный коридор Стаханов — Золотое — Горное — Лисичанск — КПВВ Золотое;

— дорожный коридор Горловка — Бахмут — КПВВ Майорское;

— дорожный коридор Донецк — Курахово — КПВВ Марьинка;

— дорожный коридор Донецк — Мариуполь (через Мариуполь) — КПВВ Новотроицкое;

— дорожный коридор Новоазовск — Покровск — Талаковка — Мариуполь — КПВВ Гнутово (с. Пищевик);

— дорожный коридор Станица Луганская — Счастье — Новоайдар — КПВВ Станица Луганская.

Источник: donpress.com