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Архив - Донецкая область

Лидер боевиков ДНР "Ташкент" - все: в Москве приняли окончательное решение

31.05.2018 20:45
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Лидер боевиков ДНР "Ташкент" - все: в Москве приняли окончательное решение

Как ранее сообщали «Ведомости Донбасса» на оккупированной территории Донбасса пропал один из лидеров боевиков ДНР, т.н. «министр финансов» Алексей Тимофеев, в народе больше известный, как «Ташкент».

Сегодня, 31 мая обнародована информация, что «Ташкента» все же снимают с занимаемой «должности министра». Данное решение принято в Москве. Об этом сообщает сообщество «Это ДНР, детка!».

«Долгожданная новость из Москвы. Ташкент — все. Решение принято. Сейчас определяются, под каким соусом подать. Захарченко остается пока, но лишится поста премьера. На это место готовят новую фигуру.», — сообщили в сообществе.

Так же данную информацию подтвердил пророссийский блогер Натан Донецкий из оккупированного Донецка, опубликовав пост в социальной сети:

«Маленький праздник в душе каждого ополченца. Доходят слухи, что Ташкент не будет возглавлять Оплот. И не будет возглавлять Минздох. И не будет влзглавлять правительство. И вообще не будет. Пока только слухи, но неблагодарный народ почему-то уже радуется таким перспективам.», — написал блогер.



Теги: Россия, Донбасс, Ташкент, ДНР, боевики, Захарченко, соцсети, РФ
 
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