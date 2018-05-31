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Лидер боевиков ДНР "Ташкент" - все: в Москве приняли окончательное решение
Как ранее сообщали «Ведомости Донбасса» на оккупированной территории Донбасса пропал один из лидеров боевиков ДНР, т.н. «министр финансов» Алексей Тимофеев, в народе больше известный, как «Ташкент».
Сегодня, 31 мая обнародована информация, что «Ташкента» все же снимают с занимаемой «должности министра». Данное решение принято в Москве. Об этом сообщает сообщество «Это ДНР, детка!».
«Долгожданная новость из Москвы. Ташкент — все. Решение принято. Сейчас определяются, под каким соусом подать. Захарченко остается пока, но лишится поста премьера. На это место готовят новую фигуру.», — сообщили в сообществе.
Так же данную информацию подтвердил пророссийский блогер Натан Донецкий из оккупированного Донецка, опубликовав пост в социальной сети:
«Маленький праздник в душе каждого ополченца. Доходят слухи, что Ташкент не будет возглавлять Оплот. И не будет возглавлять Минздох. И не будет влзглавлять правительство. И вообще не будет. Пока только слухи, но неблагодарный народ почему-то уже радуется таким перспективам.», — написал блогер.
Теги: Россия, Донбасс, Ташкент, ДНР, боевики, Захарченко, соцсети, РФ
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- Битва за Донбасс: 2 июня обстрелы продолжаются13:52
- С воздуха замечены мины на Донетчине13:50
- Снайперская война на Донбассе набирает обороты13:27
- Появилась новая карта обстрелов из зоны ООС13:07
- Нужен "Минск-3": эксперты расширили круг виноватых в оккупации Донбасса и Крыма13:03
- Топливный кризис: жители оккупированного Донбасса негодуют12:42
- Соцсети: оккупанты драпают из Донецка12:36
- На Донбассе нашли взрывоопасный арсенал14:42
- СММ ОБСЕ отследила приграничные районы на Донбассе14:30
- Полная сводка с Донбасского фронта: обстрелы и потери за первый день лета14:10
- Битва за Донбасс: 2 июня обстрелы продолжаются13:52
- С воздуха замечены мины на Донетчине13:50
- Снайперская война на Донбассе набирает обороты13:27
- Появилась новая карта обстрелов из зоны ООС13:07
- Нужен "Минск-3": эксперты расширили круг виноватых в оккупации Донбасса и Крыма13:03
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