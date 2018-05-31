Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Медведчук заявил о необходимости прямых переговоров Украины с «ДНР/ЛНР»

31.05.2018 21:05
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Медведчук заявил о необходимости прямых переговоров Украины с «ДНР/ЛНР»

Участник гуманитарной подгруппы по Донбассу, лидер движения"Украинский выбор — Право народа" Виктор Медведчук призвал украинскую власть к переговорам с представителями группировок «ДНР/ЛНР». Об этом сообщает «112 Украина».

«Если мы хотим восстановить мир на Донбассе, прекратить военные действия, то недостаточно „нормандского формата“, необходимо вести прямой диалог с руководителями Луганска и Донецка, садиться за стол переговоров, искать компромиссы. Это единственный способ вернуть Донбасс в Украину и Украину на Донбасс», — заявил Медведчук.

Ранее с аналогичным заявлением выступил сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» в Парламенте Юрий Бойко.

30 мая в Минске прошли переговоры в рамках работы Трехсторонней контактной группы. Профильная подгруппа по гуманитарным вопросам не смогла достигнуть договоренности для продвижения в вопросе обмена удерживаемыми лицами. Украинская сторона и представители группировок «ДНР/ЛНР» обвинили друг друга в срыве переговоров.

Последний обмен пленными на Донбассе состоялся 27 декабря 2017 года. Украинская сторона получила 73 своих граждан в обмен на 233 помилованных осужденных.



Теги: Украина, Донбасс, Минск, переговоры, ДНР, ЛНР, Оппозиционный блок, Медведчук
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх