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Медведчук заявил о необходимости прямых переговоров Украины с «ДНР/ЛНР»
Участник гуманитарной подгруппы по Донбассу, лидер движения"Украинский выбор — Право народа" Виктор Медведчук призвал украинскую власть к переговорам с представителями группировок «ДНР/ЛНР». Об этом сообщает «112 Украина».
«Если мы хотим восстановить мир на Донбассе, прекратить военные действия, то недостаточно „нормандского формата“, необходимо вести прямой диалог с руководителями Луганска и Донецка, садиться за стол переговоров, искать компромиссы. Это единственный способ вернуть Донбасс в Украину и Украину на Донбасс», — заявил Медведчук.
Ранее с аналогичным заявлением выступил сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» в Парламенте Юрий Бойко.
30 мая в Минске прошли переговоры в рамках работы Трехсторонней контактной группы. Профильная подгруппа по гуманитарным вопросам не смогла достигнуть договоренности для продвижения в вопросе обмена удерживаемыми лицами. Украинская сторона и представители группировок «ДНР/ЛНР» обвинили друг друга в срыве переговоров.
Последний обмен пленными на Донбассе состоялся 27 декабря 2017 года. Украинская сторона получила 73 своих граждан в обмен на 233 помилованных осужденных.
Теги: Украина, Донбасс, Минск, переговоры, ДНР, ЛНР, Оппозиционный блок, Медведчук
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