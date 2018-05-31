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На оккупированной территории Донбасса очередная пьянка привела к убийству
Употребление спиртных напитков на оккупированных территориях Донбасса достигает своего предела. В магазинах дешевле купить бутылку водки, чем сосиски или кусок мяса.
Братская Россия продолжает спаивать мирных жителей оккупированного Донбасса. Действительно ведь легче напиться и забыть все происходящее. Самое страшное то, что употребление спиртных напитков приводит к трагедиям.
Так, в оккупированном Торезе произошло очередное убийство. Во время распития спиртных напитков жена ударила кухонным ножом своего мужа, который от полученного ранения скончался.
Что бы скрыть преступление женщина постирала одежду мужа и позвонила в скорую помощь, сообщив, что ее муж умер от сердечного приступа. Об этом сообщают сепаратистские СМИ, передают "Ведомости Донбасса".
Понятное дело, что прибывшая «скорая» констатировала смерть мужчины, а медицинские эксперты подтвердили смерть от удара ножом.
Позже, 54-летняя женщина созналась в убийстве и теперь ей грозит 15 лет тюремного заключения.
Теги: Россия, Донбасс, Торез, СМИ, убийство, оккупация, спиртное, пьянство
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- Донбасский фронт в огне: опубликована новая карта обстрелов из зоны ООС12:14
- В Славянске нашли женщину, "работавшую" на блокпосте боевиков11:53
- На оккупированной части Донетчины сгорело шахтное здание11:35
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