"Обезьянки Путина", - Геращенко прокомментировала возможность переговоров Киева и ОРДЛО

31.05.2018 08:38

Российская сторона продолжает настаивать на прямых переговорах со своими марионетками из оккупированных районов Донбасса. По мнению Ирины Геращенко, ей вторит часть украинских политиков.

По результатам встречи Трехсторонней контактной группы в Минске украинский представитель поделилась впечатлениями. Геращенко рассказала, почему считает недопустимыми и опасными прямые переговоры с главарями "народных республик". Об этом сообщает "Диалог.UA".

Вице-спикер Верховной Рады обратила внимание на тот факт, что на сегодняшних переговорах в Минске представители РФ и ОРДЛО "громче обычного" кричали о "прямых переговорах" между псевдореспубликами и киевской властью. При этом, по мнению Геращенко, им подыгрывают украинские политики.

"За этими "миротворческими меседжами" позиция и игра Москвы, это желание Кремля переложить с больной головы на здоровую, говорить о "гражданском конфликте в Украине", - подчеркнула Ирина Геращенко. Она уверена, такой путь приведет к легитимизации "республик". "Есть оккупированный украинский Донбасс. Киев будет говорить с Москвой – идеологом и спонсором войны, с захватчиком, который должен уйти прочь. Путин, а не его обезьянки ответственны за прекращение войны на Донбассе", - написала политик и подчеркнула: капитуляции по сценарию Кремля не будет.