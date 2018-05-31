Огромный схрон со взрывчаткой обнаружен боевиками ОРЛО

31.05.2018 21:27

Огромный схрон со взрывчаткой, обнаруженный боевиками ОРЛО в оккупированном Зоринске скорее всего, была похищена из шахты бандой «Призрак» во главе с их главарем Алексеем Мозговым еще в 2014 году.

В соцсети в паблике «Свердловск — ты должен это знать» сказано: «Каждый свердловчанин знает, что в 2014 году Мозговой со своей бандой вывез всю эту взрывчатку с динамитного склада Свердловска.

Для этого есть сотни подтверждений и свидетельств. Часть ее использовали на подрыв мостов через Северский Донец, а это осталось в тайнике».

Источник: donpress.com