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Поставили ультиматум: в "ДНР" возмущены "провокациями" Киева и угрожают ВСУ
Когда что-то идет не по плану террористов, они используют свой главный "козырь" – угрозы в адрес Вооруженных сил Украины. В очередной раз в "ДНР" поставили ультиматум украинским военным и припугнули последствиями.
Представитель незаконного "государства" поставил Украину перед фактом, заявив, что Киев должен прекратить свои "провокации" на оккупированной территории Донбасса, иначе боевики вернутся на отвоеванные ВСУ зоны, передает "Диалог.UA" со ссылкой на "Российский Диалог".
Боевики утверждают, что украинские военные укрепили свои позиции возле сел Богдановка и Петровское. Помимо этого, террористы сообщили о минах, которые якобы разместили ВСУ возле демилитаризованной территории населенного пункта Золотое.
Представитель самопровозглашенной фейковой "республики" рассказал, что боевики начнут "вновь" соблюдать минские договоренности, если Украина выведет свои войска с разоруженных зон, прекратит атаки и захват новых позиций террористов. Если в ВСУ не отреагируют должным образом на "просьбу" "властей" оккупантов, войска "ДНР" вернутся на исходные позиции.
Теги: Украина, Донбасс, ультиматум, ДНР, боевики, ВСУ, Минские договоренности, провокации
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