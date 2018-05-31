Ситуация в пунктах пропуска утром 31 мая

31.05.2018 09:01

Информация от погранслужбы Украины, передает zi.dn.ua.

По состоянию на утро, очереди на пунктах пропуска на линии разграничения были следующими.

Майорск в сторону Бахмута 20 авто, в Горловку 70.

Марьинка в сторону Курахово 10 авто, в Донецк 70.

Новотроицкое в сторону Мариуполя 20 авто, в Донецк 35.

Гнутово в сторону Мариуполя 15 авто, в Донецк 30.

Информация от очевидцев (обновляется)

КПВВ «Майорск»

Нет данных

КПВВ «Марьинка»

8.42 В 5.30 было выше начала моста, машин 20+ вверх.

КПВВ «Новотроицкое»

Нет данных

КПВВ «Гнутово»

Нет данных