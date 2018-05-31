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Архив - Донецкая область

Ситуация в пунктах пропуска утром 31 мая

31.05.2018 09:01
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Ситуация в пунктах пропуска утром 31 мая

Информация от погранслужбы Украины, передает zi.dn.ua.

По состоянию на утро, очереди на пунктах пропуска на линии разграничения были следующими.

Майорск в сторону Бахмута 20 авто, в Горловку 70.
Марьинка в сторону Курахово 10 авто, в Донецк 70.
Новотроицкое в сторону Мариуполя 20 авто, в Донецк 35.
Гнутово в сторону Мариуполя 15 авто, в Донецк 30.

Информация от очевидцев (обновляется)

КПВВ «Майорск»
Нет данных
КПВВ «Марьинка»
8.42 В 5.30 было выше начала моста, машин 20+ вверх.
КПВВ «Новотроицкое»
Нет данных
КПВВ «Гнутово»
Нет данных



Теги: Донбасс, Донецкая область, граница, пограничники, пункты пропуска, КПВВ, ГПСУ
 
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