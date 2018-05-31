Последние новости раздела
- В ОБСЕ рассказали о двух адских неделях Донбасса22:20
- Мины помешали: у Донецкой фильтровальной станции снова проблемы21:40
- В "ДНР" появились предпосылки для "переворота"21:00
- На юге Донетчины сняли с автобусов опасных людей20:40
- Обстреляны районы ДФС, Майорска, Светлодарска, Дебальцево и Ясиноватой20:19
- Донбасс: в оккупационные войска набирают больных и нарушителей20:00
- Переселенец рассказал, где оккупанты Донбасса прячут "пропавших без вести"19:40
- Донбасс можно вернуть в два этапа19:15
- Фесенко сделал плохой прогноз для Донбасса18:55
- Скандал с прифронтовым Зайцево: глава ВГА "подставил" Объединенные силы18:35
В Донецк и Горловку прибыли новые «кураторы» из РФ
31.05.2018 11:22
30 мая 2018 года в оккупированные города Донецк и Горловка прибыли новые «кураторы» из России.
Об этом «Ведомостям Донбасса» сообщил источник в т.н «силовом ведомстве ДНР».
«Вчера, 30 мая 2018 года (прим. редакции) в наших рядах перестановки. Прибыли новые «кураторы» из РФ.
Пока занимаются распределением, а что дальше для всех большой секрет. Связано с футболом в России и небольших изменений во власти в РФ»,- сообщил источник.
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, Горловка, Чемпионат мира по футболу, ДНР, кураторы, РФ
Читайте также:
- В морг оккупированной Горловки привезли больше 30 тел убитых боевиков: террористы открыто признают, что с "живой силой" в "ДНР" катастрофа
- Боевики «ДНР» и «ихтамнеты» несут серьезные потери
- Главари группировок “ДНР” экстренно “собирают чемоданы”: в Донецке и Горловке уже исчез бензин
- Били, сломали ребра и забрали 30 000 долларов выкупа: соцсети шокированы случаем в Донецке, где бизнесмена и спонсора "ДНР" пытали прямо в подвале
- В Донецке замечен «странный кортеж»
- Россиянин из ЧВК "Вагнер" рассказал, как готовят боевиков для Луганска и Донецка, - Путину лучше не слышать
- В ОБСЕ рассказали о двух адских неделях Донбасса22:20
- Жители Донбасса убивают оккупантов во время спора22:00
- Мины помешали: у Донецкой фильтровальной станции снова проблемы21:40
- В "ДНР" появились предпосылки для "переворота"21:00
- На юге Донетчины сняли с автобусов опасных людей20:40
- Обстреляны районы ДФС, Майорска, Светлодарска, Дебальцево и Ясиноватой20:19
- Донбасс: в оккупационные войска набирают больных и нарушителей20:00
- Переселенец рассказал, где оккупанты Донбасса прячут "пропавших без вести"19:40
- Донбасс можно вернуть в два этапа19:15
- Фесенко сделал плохой прогноз для Донбасса18:55
- В ОБСЕ рассказали о двух адских неделях Донбасса22:20
- Жители Донбасса убивают оккупантов во время спора22:00
- Мины помешали: у Донецкой фильтровальной станции снова проблемы21:40
- Дети переселенцев провели акцию с домиками21:20
- В "ДНР" появились предпосылки для "переворота"21:00
- На юге Донетчины сняли с автобусов опасных людей20:40
- Обстреляны районы ДФС, Майорска, Светлодарска, Дебальцево и Ясиноватой20:19
- Донбасс: в оккупационные войска набирают больных и нарушителей20:00
- Переселенец рассказал, где оккупанты Донбасса прячут "пропавших без вести"19:40
- Донбасс можно вернуть в два этапа19:15
- 10 примет об обручальном кольце21:25
- Эксперт рассказал, возможна ли большая война России против Украины20:49
- Почему Wi-Fi называют тихим убийцей19:50
- Колектори погрожують розбити голову об стіну. Що робити у таких випадках. ВІДЕО16:42
- Ударит не по-детски: Землю накроет пятидневная магнитная буря14:12
- С ног на голову: этих знаков Зодиака ожидает лето перемен12:43
- А сын вернулся в Донецк: Как семья переселенцев пробивалась в Киеве11:26
- Магнітні бурі у червні 2018: чого очікувати?22:36
- Здоровый сон: какая поза правильная22:10
- Сплошной негатив: самые неприятные знаки Зодиака21:45
- Стало ясно, почему оккупированный Донбасс остался без топлива
- Дом «главы». Что осталось от величия Плотницкого в Луганске
- Вся верхушка "ДНР" сбежала в Москву или сидит "на подвале" - громкие подробности
- В Горловку прибыло "подкрепление" для боевиков ДНР из РФ
- «Взрывная волна»: оккупированный Донецк вздрогнул от мощного взрыва
- Фесенко сделал плохой прогноз для Донбасса
- Боевики ДНР предупредили, что оформить пропуск в Седово можно только до 11 июня 2018 года
- Куда исчез Ташкент и Ходаковский: соцсети активно пишут о пропаже сразу двух главарей "ДНР"
- Соцсети: оккупанты драпают из Донецка
- Переселенец рассказал, где оккупанты Донбасса прячут "пропавших без вести"