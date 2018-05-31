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Архив - Донецкая область

В Донецк и Горловку прибыли новые «кураторы» из РФ

31.05.2018 11:22
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В Донецк и Горловку прибыли новые «кураторы» из РФ

30 мая 2018 года в оккупированные города Донецк и Горловка прибыли новые «кураторы» из России.

Об этом «Ведомостям Донбасса» сообщил источник в т.н «силовом ведомстве ДНР».

«Вчера, 30 мая 2018 года (прим. редакции) в наших рядах перестановки. Прибыли новые «кураторы» из РФ.

Пока занимаются распределением, а что дальше для всех большой секрет. Связано с футболом в России и небольших изменений во власти в РФ»,- сообщил источник.



Теги: Россия, Донецк, Донбасс, Горловка, Чемпионат мира по футболу, ДНР, кураторы, РФ
 
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