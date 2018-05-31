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Архив - Донецкая область

В Донецке назревает "автомобильная катастрофа": бензина нет нигде

31.05.2018 12:19
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В Донецке назревает "автомобильная катастрофа": бензина нет нигде

На оккупированных территориях Донецкой области продолжается «бензиновый кризис». А со вчерашнего дня, 30 мая 2018 года, бензин пропал совсем.

В оккупированном Донецке и других городах назревает паника и развивается «автомобильная катастрофа». Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, передают "Ведомости Донбасса".

«С 19:00 поездил практически по всем районам Донецка.Бензина нет нигде.Вообще нигде и никакого.Идиоты не в состоянии обеспечить даже один Донецк элементарным-топливом.», — пишут местные жители Донецка в социальных сетях.

«Ну что ж, через сколько остановятся автомобили на Донбассе? Наверно остаются считанные часы. После бензинового кризиса начался автомобильная катастрофа», — написал местный житель.



Теги: Донецк, Донбасс, Донецкая область, бензин, катастрофа, АЗС, топливо, соцсети, горючее
 
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