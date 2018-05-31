В Донецкой области создадут единое украинское пространство

31.05.2018 18:22

Проект направлен на формирование у жителей области нового сознания.

Донецкой облгосадминистрацией утвержден проект концепции развития Единого украинского культурного пространства Донецкой области. Цель — формирование у жителей области осознания того, культура нации начинается с культуры каждого общества и является основой духовной жизни человека.

Проект предусматривает создание во многих городах культурных пространств, фотозон, проведения фестивалей. Культурные пространства будут сочетать в себе реконструированы скверы, парки, фонтаны, учреждения культуры и скульптурные композиции. В каждом городе проекты будут различаться по тематике, но их объединяет главная идея — их посвятят выдающимся украинцам, проживавших в Донецкой области.

— Годами в сознание людей вкладывали мнение, что Донбасс начали искусственно заселять совсем недавно, для закрепления этого мифа использовали чисто географический термин «Донбасс». Мы должны показать, что украинцы жили здесь еще в казацкие времена, показать, что Донетчина может гордиться огромным количеством деятелей, которые внесли неоценимый вклад в развитие украинской культуры, — отметила и.о. начальника управления культуры и туризма Светлана Шмелева.

Источник: zi.dn.ua