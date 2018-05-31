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В Горловку прибыло "подкрепление" для боевиков ДНР из РФ
31.05.2018 16:21
Сегодня, 31 мая 2018 года в оккупированную Горловку прибыло подкрепление из Российской Федерации. Зашла техника, вагоны с ДТ, живая сила. Об этом сообщил источник "Ведомостей Донбасса" в т.н «силовых ведомствах ДНР».
«Сегодня к нам зашло подкрепление из России. Несколько танков, БМП и рядовые солдаты. После переговоров в Минска, как-то зашевелилось движение и пошла наконец-то помощь. Договорились (смеется — примечание редакции)», — сообщил источник.
Напомним, что после обострения в оккупированной Горловке, боевики ДНР обратились за помощью в РФ, но получили отказ до завершения чемпионата мира по футболу.
После очередных «Минских переговоров» для боевиков ДНР все-таки зашло подкрепление.
Теги: Россия, Донбасс, Минск, Горловка, переговоры, ДНР, боевики, Чемпионат мира по футболу, РФ
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